"Незворотні процеси": Буданов розповів, чи змінить щось для України зникнення Путіна

За словами начальника української розвідки, росіяни просякнуті своєю пропагандою і самі це усвідомлюють. Відповідно, навіть якщо країна залишиться без нинішнього глави держави, настрої населення залишаться колишніми.

Для України може відразу нічого не змінитися, якщо станеться так, що президент Росії Володимир Путін зникне. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов.

За його словами, питання риторичне, однак наразі точно можна говорити про те, що за такого сценарію швидко ситуація не зміниться і, можливо, публічно про зникнення президента ніхто не розкаже одразу.

"З різкими змінами в РФ не може різко змінитися їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це сталося, вони це визнають, скажімо так. Публічно це ніколи ніде не пройде, але вони максимально "розгойдали". Є в них такий вислів, мовою оригіналу — "Мы максимально переоценили свою армию, раскачали и поверили в ее могущество. Максимально недооценили свою экономику. По итогу вышло, что армия у нас, мягко говоря, не очень, а экономика, в принципе, очень даже ничего", — заявив Кирило Буданов.

Окремо начальник української розвідки додав, що російське суспільство прокачали ненавидіти Україну і "колективний Захід". При цьому, навіть якщо зараз конфлікт буде зупинено, то настрої противника збережуться ще на багато років.

Те саме стосується й України, вважає Кирило Буданов. Навіть якщо зараз війна закінчиться і Росія вибачиться перед нашою країною, то довіра так швидко не відновиться.

"Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота. От Друга світова закінчилась. Зараз же, думаю, мало хто дивиться на німців, як на ворогів. Але пройшов час, і все стало нормально. А в 50-х роках важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН того часу, як на друзів. Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", — підсумував начальник ГУР.

Нагадаємо, також начальник української розвідки заявив, що Росії було відомо про те, що готується теракт у "Крокус Сіті". Боротьба "веж" Кремля і можливість усунути одразу кількох елітних чиновників — один із найімовірніших сценаріїв підготовки розстрілів у концертному залі Підмосков'я.