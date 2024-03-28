Франція виявила фейковий сайт вербування на війну в Україні з ознаками російської ІПСО, — Guardian

За інформацією Міноборони Франції, сайт мав усі ознаки "російських або проросійських зусиль у рамках кампанії дезінформації, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".

Французьке Міністерство оборони виявило веб-сайт, який містив недостовірну кампанію про набір французьких добровольців для участі у війні в Україні. Про це відомство повідомило в четвер, 28 березня, повідомляє Guardian з посиланням на інформагентство AFP.

Як пише видання, сайт одразу ж заблокували французькі профільні служби, проте згідно з інсайдерською інформацією стало відомо, що 200 тисяч французів запросили "записатися на службу в Україну", причому пріоритет надавали іммігрантам.

"Цей сайт є фейковим урядовим сайтом, і його повторно опублікували зловмисні акаунти в межах кампанії з дезінформації", — заявило міністерство в соцмережі X.

За інформацією Міноборони, посилання на сайт, який нагадував справжній портал вербування французької армії, було розміщене на X, а сайт мав усі ознаки "російських або проросійських зусиль у рамках кампанії дезінформації, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".

Фальшивий сайт пропонував потенційним новобранцям зв'язатися з "командиром підрозділу Полом" для отримання інформації про вступ.

Дезінформаційна кампанія проти Франції

Як пише Guardian, нещодавні приклади аналогічних дезінформаційних кампаній містили фотографії колон французької армії, які нібито рухаються до українського кордону. Міноборони та підрозділи з кібербезпеки уряду Франції займаються розслідуванням цих інцидентів. Вони пов'язують активізацію цих інформаційних гібридних атак із риторикою французького уряду, зокрема президента Макрона, який посилив її щодо агресії Росії в Україні.

"Президент Франції Емманюель Макрон розлютив російське керівництво минулого місяця, відмовившись виключити відправлення наземних військ і наполягаючи на тому, що Європа повинна зробити все необхідне для поразки Росії", — підкреслює Guardian.

Як повідомили AFP урядові джерела, відповідні служби активізували зусилля по боротьбі з тим, що вони називають російськими кампаніями з дезінформації та дестабілізації, "спрямованими на підрив громадської підтримки Франції Україною в її війні проти Росії".

Офіційно про плани розміщення в Україні контингенту НАТО поки що не оголошували, але в лютому канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що деякі французькі та британські військовослужбовці допомагають українським військам із цілеспрямованим наведенням ракет Storm Shadow/SCALP.

Вперше пропозицію про відправлення військ НАТО в Україну було озвучено в лютому. Президент Франції, разом з тим, уточнив, що з цього питання поки що немає консенсусу, але "ніщо не виключено".