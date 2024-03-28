РФ під час атаки 22 березня пошкодила всі енергоблоки двох українських ТЕС, — ДТЕК

Виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук визнав, що по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення.

Через масовану ракетну атаку росіян 22 березня пошкоджень зазнали всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської теплоелектростанцій. Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Зокрема він підтвердив, що українська енергосистема 22 березня зазнала найпотужнішого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.

"Ми втратили половину раніше встановленої потужності. Дві наші станції постраждали: Бурштинська і Ладижинська. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі — на Ладижинській ТЕС", — розповів він.

Також топменеджер ДТЕК додав, ступінь руйнації енергоблоків різна: від повної до більш як 50%. Сахарук назвав руйнацію по всій країні дуже серйозною, оскільки для відновлення потрібні навіть не місяці. Деякі блоки можуть почати роботу раніше, проте в цілому мова йде про 6, 12, 24 місяці або навіть більше.

Виконавчий директор ДТЕК пояснив, що після дефектації стане відомо, якого обладнання не вистачає. Сахарук зауважив, що зараз критично потрібні трансформатори.

"У нас є деякі запаси обладнання, однак його немає куди ставити у зв'язку з дуже великими руйнаціями. У певних випадках необхідно будувати блоки фактично з нуля", — розповів Сахарук.

Станом на зараз вже відомо, що для закупівлі лише великого зруйнованого обладнання потрібно близько 200 мільйонів доларів, також ще майже 80−100 млн доларів будуть коштувати відновлювальні роботи.

"Мова йде про колосальний масштаб руйнувань, тому компанії не зможуть відновитися без підтримки міжнародних донорів", — підкреслив виконавчий директор.

Зазначимо, що 23 березня аналітики ISW у своєму звіті припустили, що росіяни навмисне завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, аби скористатися затримкою військової допомоги країн Заходу.

Також президент України Володимир Зеленський 22 березня звернувся до партнерів через російську ракетну атаку і закликав надати нашій країні більше систем ППО.