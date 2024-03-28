Теракт у "Крокусі": чи можуть бойовики ІДІЛу вчинити подібне в Україні, — Подоляк

Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що поки РФ вестиме війну терористичними методами, інші терористи також почнуть активніше здійснювати теракти в різних країнах.

Теракт у концертному залі "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї здійснили терористи ІДІЛу. Однак Росія хоче це використати на свою користь, щоб замаскувати непрофесіоналізм своїх спецслужб. Про це розповів в інтерв'ю "24 Каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, росіяни не займалися агентурною розвідкою структур ІДІЛу, аналізом того, що відбувається на їхній території. Щоб це замаскувати, РФ використовуватиме теракт для нагнітання "антиукраїнської істерики".

"Їм це не дуже вдається. Дивіться, вони затримали виконавців-громадян Росії, які ще вчора були громадянами Таджикистану; розуміють, у яких державах вони перебували до початку теракту; мають дані від розвідок інших країн щодо збільшення ризиків, які генерує підрозділ ІДІЛу, але однаково вважають, що тут нібито "присутня Україна". Це повна маячня", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що така риторика РФ обнулила симпатії та співчуття, які виникли після теракту, з боку країн проукраїнської коаліції. Тепер ці країни розуміють, що Росія — неадекватна.

"Наприклад, соціологія показує, що у Франції дуже сильно бояться терактів. У суспільстві відчуття на 7 із 10 балів, що такі теракти можуть статися. Безумовно, ІДІЛ якщо почав цю програму тероризування різних країн, то він її продовжить. У цьому немає сумнівів, тому що для глобального тероризму це важливо", — заявив Подоляк.

За його словами, "Ісламська держава" знову хоче піднятися в рейтингу терористів на перші позиції.

"Але знову-таки дивіться: Росія сьогодні атакує Україну та масштабно руйнує глобальну систему безпеки, тобто вона обнуляє міжнародне право, контури безпеки, використовує терористичні методи у війні проти України, атакує крилатими ракетами тощо. Усе це дає надію таким, як ІДІЛ, що зараз можна використовувати такі способи ведення війни, способи атаки на цивільне населення. І дійсно такі панічні настрої суттєво зростають в інших країнах", — розповів радник голови ОП.

Він зазначив, що Україна теж може стати ціллю "іділівців", однак її й так щодня атакує Росія. Ба більше, Кремль і далі продовжуватиме свій терор.

"Тому що сьогодні Росія абсолютно точно розуміє, що по лінії фронту нічого не вдається, навіть попри використання величезної кількості тих же КАБів. Тому вона й тероризує цивільне населення, насамперед у прикордонних населених пунктах", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що РФ відкинула свою ж пропаганду про те, що східні регіони України нібито вітатимуть російські війська. Тепер ЗС РФ знищують міста авіабомбами.

"І всі кажуть, що в "Крокусі" був теракт. Тоді в мене запитання, а 14 багатоповерхівок у Харкові 27 березня — це тоді що? Це конвенційна війна військових проти військових на полі бою, правильно? Ми ж так маємо назвати? Тобто "Крокус Сіті Хол" — трагедія, глобальний тероризм. А що таке 14 житлових кварталів у Харкові? Свідоме знищення КАБом саме цивільного населення. Це і є теракт", — заявив Подоляк.

За його словами, поки РФ вестиме війну саме так, то інші терористичні організації суттєво нарощуватимуть свій вплив.

Михайло Подоляк про теракти ІДІЛу та Росії (дивитися з 07:42)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як глава Кремля Володимир Путін хоче використати теракт у "Крокусі". За його словами, усі розвідки світу поділилися з Кремлем інформацією про підготовку теракту в Москві. Путін ніяк не відреагував. Це свідчить про те, що президенту РФ потрібні "дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України".