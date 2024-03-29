"Світ влаштований не чорно-білим": глава МЗС Тайваню висловився про допомогу США для України

За словами Джозефа Ву, Росія, Китай, КНДР та Іран тепер "пов'язані один з одним", тому окупація більшої частини українських територій розглядатиметься як "перемога авторитарних держав".

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву закликав США продовжити військову підтримку України, зазначивши, що в іншому разі Китай посилить свою пропаганду про те, що Вашингтон нібито є ненадійним партнером. Про це пише The New York Times.

"Коли нас запитують, чи можна Сполученим Штатам відмовитися від України, ми відповідаємо: ні, тому що світ влаштований не чорно-білим чином і не так, як якби ви дивилися тільки на один конфлікт за раз. Світ взаємопов'язаний", — заявив Ву.

За словами тайванського дипломата, якщо РФ зможе окупувати більшу частину українських територій і назве це своєю перемогою, то це буде розглядатися як "перемога авторитарних держав". Він підкреслив, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер "пов'язані один з одним".

За словами Ву, якщо США припинять постачання зброї Києву, то серед китайських чиновників буде така думка: "Добре, оскільки Росія могла це зробити, ми теж можемо це зробити".

Дипломат також вказав на те, що Пекін поширює пропаганду про те, що НАТО нібито "змусило" президента РФ Володимира Путіна почати вторгнення в Україну, а США в кінцевому підсумку нібито "не мають наміру" підтримувати Київ.

"Тому рішучість США в наданні підтримки тим країнам, які страждають від авторитарної агресії, дуже важлива", — підсумував глава МЗС Тайваню.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву також повідомляв, що на трьох островах, що оточують узбережжя Тайваню в Південно-Китайському морі, з'явилися "величезні" військові бази Китаю.

У МЗС Тайваню також розкритикували президента РФ Володимира Путіна за його позицію щодо Тайбея. Йдеться про заяву, в якій політик підтримав претензії Китаю щодо Тайваню.