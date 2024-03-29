Захопили 505 квадратних км за пів року: в ISW розповіли, як Україна може зупинити наступ ЗС РФ

Швидкість просування ЗС РФ протягом останніх пів року — по 100 кв. км на місяць. Водночас наступальні дії ворога, які почались під Авдіївкою, триватимуть до середини весни.

ЗС РФ почали наступати на позиції ЗСУ із середини жовтня 2023 року і до кінця березня 2024 захопили 505 кв. км території. Водночас вони скористались перевагою у живій силі та снарядах і нестачі цих же складників війни у ЗСУ. Про те, що необхідно, щоб росіяни зупинились, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті, опублікованому 28 березня, аналітики зазначили, що президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами CBS News заявив про стабілізацію лінії фронту. Водночас певні наступальні дії РФ продовжуються — орієнтовно, вони пригальмуються до середини квітня, вказано на порталі ISW. Однак, за оцінками очільника держави, вже за місяць–два наступ росіян відновиться, і він не впевнений, що в України буде все гаразд.

Аналітики підрахували, що протягом п'яти з половиною місяців наступальних дій росіяни окупували 505 кв. км. Після активізації боїв під Авдіївкою з майбутньою втратою цього населеного пункту ворог здобув 100 кв. км.

Наступ ЗС РФ — ситуація під Авдіївкою, 29 березня Фото: DeepStateMAP

Крім окупації території, російське командування досягає ще кількох цілей. По-перше, вони використовують нестачу снарядів, яка виникла внаслідок призупинення допомоги США. По-друге, примушують ЗСУ використовувати запаси. По-третє, через дефіцит вогневих засобів українцям доводиться обирати більш та менш пріоритетні напрямки та перерозподіляти ресурси. Отже, зростають ризики прориву на менш захищених ділянках фронту.

В підсумку аналітики ISW вказують, що потрібно змінити, щоб зупинити просування ЗС РФ і зібрати сили для власного нового наступу:

відновлення регулярної допомоги західних партнерів;

мобілізація громадян до лав ЗСУ.

"[Перелічене — ред.] звузило б ці можливості для російських збройних сил і забезпечило б українським збройним силам здатність зупинити російські сили навіть у незначних тактичних досягненнях, знизити російські наступальні можливості та підготуватися для майбутніх контрнаступальних операцій", — підсумовується у звіті.

Наступ ЗС РФ — деталі

Зазначимо, з лютого 2014 по березень 2024 рр. РФ окупувала майже 110 тис. кв. км території України. Тим часом у ЗМІ з'являються повідомлення про можливість нового наступу російських військ. Зокрема, 27 березня росЗМІ Meduza опублікував інформацію, отриману від анонімних джерел в оточенні президента Володимира Путіна. Вони розповіли, що розглядаються два варіанти цілей росіян. Згідно з першим планом, найближчим часом планують знову наступати на Харків: впевнені, що матимуть для цього сили. Другий план — повторний наступ на Київ: цей варіант є "менше реалістичним", — процитували співрозмовників журналісти.

28 березня військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, коли можна очікувати нового наступу РФ. З його слів, спершу росіяни проведуть мобілізацію, навчать нових солдатів. Орієнтовний час активізації — липень–серпень 2024 року.

Нагадуємо, західне видання проаналізувало поточну ситуацію на фронті та в політиці і написало, чому РФ буде наступати. Тим часом президент Франції Емманюель Макрон припустив можливу участь Путіна в нараді країн Великої двадцятки.