ЗС РФ запустили майже 100 ракет та Shahed: вибухи пролунали в низці областей, наслідки (фото)

Українська протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі, зокрема 58 дронів, 17 крилатих ракет, пʼять керованих авіаційних ракет Х-59 та чотири крилаті ракети "Іскандер-К", розповів командувач ПС Микола Олещук.

Збройні сили Російської Федерації запустили 99 повітряних цілей під час атаки на мирні міста України. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА", — сказав він.

За його словами, було запущено 99 повітряних цілей, зокрема 60 ударних дронів типу Shahed-136/131, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", дві балістичні ракети "Іскандер-М", девʼять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири крилаті ракети "Іскандер-К" та 21 одиницю Х-101/Х-555.

Українська протиповітряна оборона знищила 84 повітряних цілей, зокрема 58 БПЛА, 17 крилатих ракет, пʼять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Вибухи в Черкаській області

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зауважив, що окупанти майже всю ніч атакували регіон, частину ударів вдалося відбити.

"Почну з найголовнішого: люди не постраждали", — сказав він.

За його словами, українська ППО знищила шість дронів над областю. Проте через падіння уламків було зруйновано нежитлове приміщення, а в приватному домогосподарстві вибило вікна.

На Уманщині було знищено крилату ракету, обійшлося без наслідків. Проте відбулося ракетне влучання по об'єкту енергоінфраструктури.

Вибухи в Чернівецькій області

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що під час повітряної тривоги над регіоном було знищено російські ракети.

"Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків.

Попередньо без жертв", — сказав Запаранюк.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі 29 березня українська протиповітряна оборона знищила п'ять дронів типу Shahed-131/136 у регіоні.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що над регіоном ППО знищила 12 дронів — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Новомосковському, Кам'янському районах. Крім цього, над Дніпром було знищено 12 ракет.

Проте було пошкоджено декілька енергетичних обʼєктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. У результаті постраждав чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу.

"Внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані", — пояснив він.

Зокрема, в Камʼянському району зафіксовані пошкодження в дачному кооперативі, пʼятеро поранених. Зокрема, пʼятирічна дівчинка, їй надали допомогу.

"Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них — "важкий", — сказав Лисак.

За його словами, зруйновані три дачні будинки, ще чотири — пошкоджені. Також понівечені автомобілі.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що в результаті атаки росіян по обʼєкт енергетики в Дніпропетровській області було запроваджено графіки аварійних відключень.

"У Криворізькому районі ворог завдав удару по об'єкту енергетики, є поранений", — сказав він.

Нікопольський район було атаковано з артилерій, зокрема БПЛА — Нікополь і Марганецьку громаду. В результаті пошкоджено санаторій, три приватні будинки, господарські споруди та знищено магазин. Обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Київській області

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що окупанти завдали комбінованої масованої атаки за допомогою ракет та БПЛА.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Жертв та постраждалих від атаки немає", — сказав Кравченко.

Він зазначив, що в кількох районах зафіксовані падіння уламків від збитих повітряних цілей. В одній із територіальних громад пошкоджено два приватні будинки — посічені стіни, покрівля, вилетіли вікна. В іншій громаді уламки пошкодили паркан і асфальтовану дорогу.

Вибухи в Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про те, що в результаті атаки БПЛА в Пологівському районі було травмовано 67-річного чоловіка.

"27 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне", — сказав він.

Також вісім авіаударів було завдано по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному. Також окупанти пʼять разів обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине й Новоандріївку.

Наслідки атаки Запорізької області Фото: Іван Федоров

Вибухи в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської області Світлана Онищук повідомила, що росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури.

"Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв", — зауважила вона та додала, що ППО знешкодили ворожі цілі на світанку.

Вибухи в Хмельницькій області

У пресслужбі Хмельницької ОВА повідомили, що в регіоні було знищено три російські цілі.

"Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня під час ворожого обстрілу було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури, зокрема теплові й гідроелектростанції. Графіки погодинних відключень запровадили в Дніпропетровській і Харківській областях.

28 березня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія готується до масованих ракетних атак по мирних містах тижнями. Він наголосив, що називати обстріли ворога "ударами відплати" дивно.