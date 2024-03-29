Чотири аварії за два місяці: Нацгвардія США приземляє гелікоптери AH-64 Apache

В лютому сталося дві аварії гелікоптерів Apache, в березні ще дві. Всі варіанти обійшлися без жертв з боку пілотів.

Ударний гелікоптер армії США AH-64 Apache розбився у Форт-Карсон у Колорадо 27 березня. Це була вже друга аварія за три дні. Про це повідомляє The War Zone.

За останні два місяці в армії США вже сталося чотири аварії з гелікоптерами AH-64 Apache. Останній нещасний випадок стався у 4-й бойовій авіаційній бригаді, що входить до складу 4-ї піхотної дивізії у Форті Карсон. За даними місцевих ЗМІ, катастрофа сталася близько 18:30 за місцевим часом під час тренувального польоту. Другого пілота і стрілка доставили до лікарні на базі Еванс, де їм надали першу допомогу. Вони отримали незначні травми й їх відпустили додому. Наразі триває розслідування. Командування авіабази Форт Карсон тимчасово призупинило використання всіх гелікоптерів до подальших розпоряджень.

Світлина з аварії, яка сталася в лютому 2024 році

Попередня аварія відбулася 25 березня на обʼєднаній базі Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон. Гелікоптер AH-64E Apache належав до 16-ї бригади бойової авіації. Пілоти досі знаходяться у лікарні, їхній стан стабільний. Попередні аварії відбулися в лютому, аварії сталися з AH-64D. Пілоти отримували травми, але жоден з випадків не був летальним.

"Безпека завжди на першому місці в наших думках. Ми будемо працювати над тим, щоб усі наші екіпажі були якнайкраще підготовлені до будь-яких завдань, які їм будуть доручені", — заявили в Нацгвардії США разом з оголошенням про призупинку експлуатації AH-64, окрім регулярних частин.

Наразі невідомо, чи обʼєднує всі аварії спільні проблеми, бо розслідування триває.

Нагадаємо, 22 березня легендарному вертольоту Apache виповнилось 40 років. Загальний час нальоту складає понад 5 млн годин.

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