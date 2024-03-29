"Трясло від вибухів": військовий розповів, як ЗСУ протистояли "вагнерівцям" у Бахмуті

За словами бійця Павла Паліса "Хантера", щоб уникнути загрози оточення, у другій половині травня 2023 року командування ЗСУ поступово почало відводити війська з Бахмута на нові позиції.

Бої в Бахмуті Донецької області були одними з найважчих від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вибухи в місті були кожні 2-3 хвилини, а ворожих атак було по кілька десятків щодня. Про це розповів військовий Павло Паліса "Хантер" в інтерв'ю виданню "Українська правда".

За його словами, наприкінці січня 2023 року "Хантера" підвищили і призначили командиром знаменитої 93-ї окремої мотострілецької бригади "Холодний Яр". Зазвичай такі посади обіймали генерали, які керували військовими операціями на вищих стратегічних рівнях. Однак для "Хантера" це підвищення означало відправку в саме пекло — у місто Бахмут.

Він розповів, що на цьому напрямку постійно лунали вибухи, а напади противника повторювалися десятки разів щодня.

"У січні мені здавалося, що ми протримаємося до кінця місяця", — розповідав комбриг.

Однак фактично українським захисникам вдалося втримати місто ще чотири місяці — до кінця травня. У цей час лідер приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин масово залучав російських ув'язнених для атак і обстрілював місто артилерією.

"Іноді у нас сам штаб трясло від вибухів поруч", — розповів військовий.

За його словами, він уперше відвідав Бахмут у 2014 році і пам'ятає, яке гарне було це місто в той час.

"Він був зовсім не депресивний. Тепер він зруйнований дощенту. Зараз боротьба ведеться за кожну багатоповерхівку, а іноді — за кожен під'їзд", — говорив Паліса в одному з інтерв'ю в серпні 2023 року.

Крім цього, Хантер згадав успішну операцію, пов'язану із захопленням позицій "сил Вагнера" наприкінці лютого 2023 року в районі Маріупольського кладовища, що на південних околицях Бахмута. Цей штурм очолив ротний із позивним "Черепаха".

"Дві невеликі штурмові групи по шість бійців кожна завдяки якісній підготовці та раптовій атаці вибили росіян, які значно переважали. Біля тих окопів усе було усіяно трупами росіян, їхні обморожені тіла хлопці складали на бруствер", — розповів Паліса.

Незважаючи на безперервні обстріли і м'ясні штурми з боку ПВК "Вагнер", бійці бригади утримували захоплену ворожу позицію протягом місяця.

Наприкінці травня 2023 року, щоб запобігти загрозі оточення, командування ЗСУ почало поступово виводити свої війська з Бахмута на нові позиції. За словами Хантера, на цьому напрямку воювали не просто окремі бригади чи батальйони, а цілі колективи.

Нагадаємо, 26 березня офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують штурмувати позиції ЗСУ, тоді як основні зусилля спрямовані на Богданівку Донецької області. Крім цього, ворог націлився ще на кілька селищ.

А 20 березня російську колону з піхотою гарнізон міста Сіверськ знищив за 60 хвилин. Вони рушили ґрунтовою дорогою. У колоні було 6 одиниць бронетехніки, танки і БМП. Техніку знищили, а піхоту ворога ліквідували.