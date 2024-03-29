ЗСУ знищили нову російську САУ "Флокс": чим особлива артустановка (відео)

FPV-дрон з тепловізійною камерою виявив і знищив новітню мінометно-артилерійську установку окупантів в районі Бахмута.

Підрозділ Signum зі складу 93-ї окремої механізованої бригади знищили новітню російську САУ "Флокс" на базі "Уралу". Про це повідомляє волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

За допомогою тепловізійного FPV-дрона бійці 93-ї бригади змогли знищити російську САУ "Флокс". Це вже друге підтверджене ураження нової артустановки російської армії. Ворог прийняв на озброєння "Флокс" у жовтні 2023 року, вже на наступний день її уразили в Херсонській області. Зараз артилерійсько-мінометну систему знищили біля тимчасово окупованого Бахмута.

2С40 "Флокс" — це російська 120-мм артустановка, яка може вести вогонь на відстань до 7-10 км. Гармата має пригнічувати живу сили, артилерійські чи мінометні батареї ворога та атакувати інші цілі. Кабіна Уралу-4320 броньована й захистить від уламків. Особливістю "Флокса" називають здатність вести вогонь мінометними мінами або спеціальними снарядами. Відтак росіяни декларують здатність використовувати "Флокс" як гаубицю або міномет. Також є можливість вести вогонь за прямим наведенням.

Дебютував "Флокс" на виставці "Армия-2016" у РФ розробки ЦНИИ "Буревестник". Тільки в жовтні 2023 року машину прийняли на озброєння й перша партія пішла у ЗС РФ.

Нагадаємо, 6 жовтня "Ростех" заявляв про отримання ЗС РФ нової 2С40 "Флокс".

Вже після цього ЗСУ знищили російську САУ "Флокс".