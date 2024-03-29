Розвідка РФ працює активно: у Міненерго закликали українців мовчати про наслідки атак

Профільне міністерство зазначає, що противник посилив масовані обстріли інфраструктури, що несе велику загрозу для країни. У зв'язку з цим владі, представникам ЗМІ та звичайним громадянам не варто публічно розповідати про масштаби руйнувань.

Не можна розголошувати детальну інформацію стосовно наслідків російських обстрілів, адже це несе ще більшу загрозу з боку противника. Таке попередження опубліковано на сторінці Міністерства енергетики в соціальній мережі Facebook.

У відомстві зазначили, що їхнє звернення спрямоване до представників усіх органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і приватних підприємств, представників засобів масової інформації, експертів і просто українців. Ситуація в країні справді небезпечна і противник активізував масовані удари по об'єктах енергетичної системи.

У зв'язку з цим у Міністерстві енергетики просять про наступне:

не озвучувати публічно детальну інформацію про наслідки удару;

не називати конкретні об'єкти, які могли постраждати;

не представляти деталі про конкретні об'єкти разом із місцем розташування, де і було зафіксовано терор ЗС РФ;

не уточнювати кількість влучень і безпосередньо місця;

не надавати інформацію в конкретних цифрах і показниках стосовно відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Усі перераховані вище речі, як вважають у відомстві, можуть допомогти росіянам планувати подальші обстріли.

"Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації. НЕ надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов'язково використовуватиме для подальшого координування своїх дій та планування нових атак", — підсумували в Міністерстві енергетики.

У Міністерстві енергетики закликали не ділитися інформацією про наслідки атак Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про підготовку до масованої атаки з боку РФ. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк поділилася, що перед безпосереднім обстрілом противник проводить розвідку. Напередодні терору 29 березня окупанти запустили максимальну кількість розвідувальних безпілотників.