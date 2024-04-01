Битва за Часів Яр почалася. Чи є загроза для Костянтинівки і Краматорська (мапи)

Оборона Часового Яру — стратегічно важливе завдання для України, бо місто стоїть на панівних висотах, звідки відкривається вогневий контроль над Костянтинівкою. Часів Яр разом зі Словʼянськом і Краматорськом — глобальні цілі РФ, яка прагне захопити всю Донецьку область.

Російські війська вийшли на околиці Часового Яру, за якими відкривається шлях на інші великі міста в Донецькій області. Фокус поспілкувався зі співзасновником DeepState Романом Погорілим, щоб зрозуміти, чому Часів Яр є стратегічно важливим для України, і де наразі точаться бої.

Окупант веде активні наступальні дії по всій лінії фронту. Особливо напруженою ситуацією є на Бахмутському напрямку. Українські війська під час контрнаступу влітку 2023 року змогли дуже близько дійти до флангів Бахмута, зайнявши панівні висоти довкола населеного пункту. Проте поступово з осені-зими 2023 року війська РФ почали тиснути з північного напрямку назад. Вони дійшли до околиць Часового Яру, від якого відкривається шлях до Костянтинівки, а звідти — до Краматорська.

Просування в Часовому Яру відкриває для РФ можливість тримати під вогневим контролем Краматорськ і Костянтинівку Фото: deepstatemap.live

Часів Яр перебуває під російським вогнем вже не перший місяць. Завдаються удари авіабомбами і дронами. Начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус заявив, що приблизно 70% населеного пункту вже зруйновано. Російські війська постійно атакують населений пункт.

"Важко спрогнозувати, куди воно прилетить. Є такі мікрорайони в громаді, куди летить постійно, щодня, і вранці, і увечері. КАБи — це страшна річ. Дрони дуже часто відпрацьовують по цивільних людях й цивільних автівках", — розповів Сергій Чаус.

Він також додав, що попри складу ситуацію місцеві мешканці не хочуть евакуюватися. За останні кілька тижнів із міста евакуювалося до 10 людей. При тому, що завозити гуманітарну допомогу для населення стає все важче.

Чому Часів Яр стратегічно важливий для оборони

У щоденних звітах Генерального штабу пишуть про регулярні штурми ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Також ЗС РФ постійно завдають авіаційні удари по Часовому Яру. Фокус поспілкувався зі співзасновником проєкту DeepState Романом Погорілим, щодо важливості Часового Яру. Ще на початку лютого аналітики звертали увагу на важливість фортифікаційних споруд в Часовому Яру. Командування нещодавно заявило, що триває перевірка фортифікаційних споруд на напрямку. Роман Погорілий неодноразово наголошує, що Часів Яр — це стратегічно важливе місто, яке стоїть на панівних висотах.

"З висоти в них буде більший зоровий контроль, певною мірою, вогневий контроль, логістика, на яку вони постійно полюють. І це теж неприємно. Відповідно, вони вже зайшли на Часівоярівські висоти, де за словами командування, в цілому, має бути оборона. В самому місті, скоріш за все, просто не буде можливості триматися. Московити, якщо не зможуть просуватися землею, то будуть дуже сильно обстрілювати", — пояснює Роман Погорілий.

Фортифікація – один із важливих напрямків роботи для України Фото: Міноборони України

Також він додав, що в Україні почалися додаткові процеси з перевірки і створення інженерних фортифікаційних споруд (ІФС), бо військові на своїх плечах стримують ворога, ведуть бої, закріплюються і віддають своє життя на фронті. Для командування зведення інженерних споруд може означати їх наявність в самому Часовому Яру, припускає співзасновник DeepState. Проте окупанти можуть швидко окопуватися і закріплюватися. Вони це використають на свою користь. У підсумку питання інженерного захисту залишається відкритим, тоді як бій за Часів Яр розпочався.

Російські війська активно застосовують авіабомби ФАБ з комплектом УМПК. Обстрілювати Часів Яр почали ще до того, як вони підійшли до міста. Як пояснив Фокусу Роман Погорілий, окупанти побачили ефективність застосування ФАБів і КАБів, тому зараз бʼють ними не тільки на Бахмутському напрямку, але й на Авдіївському, Марʼїнському, на півдні і на сході держави: "Типова тактика московитів — не можеш взяти, тоді зрівняй все з землею".

Битва за Часів Яр почалася: чи є загроза для Костянтинівки, Краматорська і Словʼянська

"Часів Яр — це в першу чергу висоти. Це дуже великий зоровий і вогневий контроль навколишніх населених пунктів, які перебувають довкола міста. А це також наші позиції і території, на які ми маємо не пускати московитів. Це вогневий і зоровий контроль Костянтинівки — це наступний населений пункт, який відповідно, з висоти відкриває оперативний простір для подальшого просування і дій. Часовоярівські висоти — це стратегічне місто, яке має вагу за рахунок висот. Московитів не можна було не те, що пускати, а навіть підпускати до міста. У нас був шанс вибудувати там потужну оборону, підготуватися, щоб цього не сталося. Коли бої шли ще в районі Богданівки, Хромового, навіть не Іванівського, а Хромового. Тоді були перші дзвіночки, що московити будуть тиснути, бо сконцентрували там великі сили. Зараз неймовірно важко, і за це, на жаль, мають платити наші бійці своїми життями", — зауважує Роман Погорілий.

Чим червоніший колір, тим вище. Зелений і синій колір — низини Фото: topographic-map.com

Аналітик додає, що наразі не варто припускати, чи будуть у росіян подальші успіхи в районі Часового Яру. Костянтинівка, Краматорськ і Словʼянськ — це глобальні цілі для ЗС РФ, бо вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької області. Можливо, Україна підтягне резерви і наступ вдасться стримати, час покаже, як буде. Варто вірити в наших бійців і допомагати їм максимальними зусиллями.

Співзасновник DeepState наводить приклад, коли ЗС РФ захопили Марʼїнку, то далі було дуже багато напрямків, де йшов наступ:

Новомихайлівка;

Побєда;

Красногорівка;

Георгіївка;

траса Водяне-Вугледар-Костянтинівка.

Проте російські війська одночасно намагаються тиснути всюди, а через це ніде не мають значних успіхів.

Російські війська після Марʼїнки намагаються тиснути одразу на кількох напрямках і через це не мають суттєвих успіхів Фото: deepstatemap.live

Росіяни зосередили багато сил на Новомихайлівці, але зараз "розбивають об неї зуби". Так само може бути і в районі Часового Яру.