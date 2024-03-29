Мобілізація обмежено придатних: чи потрібно з 1 квітня приходити до військкомату

Згідно з новим законом, чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію. Однак у цьому питанні з'явилися нові ввідні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10313, який мав внести зміни до системи класифікації військової придатності та вирішити кілька соціальних проблем. 21 березня народні обранці підтримали цей законопроєкт у другому читанні. Згідно з цим документом, військовозобов'язані чоловіки, які мають статус "обмежено придатних", зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом дев'яти місяців для отримання нового висновку про придатність або непридатність. Фокус розбирався, чи потрібно чоловікам з цим статусом прибути в ТЦК з 1 квітня.

Як розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, цей законопроєкт є комплексним і охоплює не тільки видалення терміну "обмежено придатний", а й вирішення низки соціальних питань:

забезпечення військовослужбовців лікуванням від отриманих травм у бойових діях зі збереженням грошового забезпечення протягом 12 місяців;

організація реабілітації для звільнених із полону осіб;

звільнення військовослужбовців, які виконують бойові завдання, від штрафів і пені;

встановлення одноразової компенсації в розмірі 15 мільйонів гривень за загибель військовослужбовців на передовій.

Скасування "обмежено придатних"

Новий законопроєкт також вводить такі обмеження:

чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати втратили можливість брати на військовий облік громадян, обмежено придатних у воєнний час;

приписна комісія не зможе написати "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні про встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію "обмежено придатний на воєнний час" у своєму висновку.

"Дійсно, після скасування статусу "обмежено придатний" військовозобов'язані мають протягом дев'яти місяців пройти військово-лікарські комісії. Що стосується можливого покарання за ухилення від медогляду, цим займається правоохоронний парламентський комітет", — пояснив Веніславський.

Чи потрібно повторно проходити ВЛК з 1 квітня

Проте у Верховній Раді було зареєстровано дві постанови про скасування закону №10313, що передбачає обов'язковий повторний медичний огляд для чоловіків, визнаних обмежено придатними до військової служби. Ці проєкти постанов блокуватимуть набуття чинності ухваленого 21 березня закону до їхнього розгляду.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершили розгляд 4051 поправки до законопроєкту про мобілізацію із загальної кількості в 4266, що становить 95%.

Зазначимо, що у Верховній Раді другий місяць розглядають законопроєкт про посилення мобілізації: комітети і нардепи розглядають пропозиції щодо відстрочок від призову і мотивування ухильників. Народний депутат Роман Костенко пояснив, коли може відбутися фінальне голосування.