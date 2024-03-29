У Нацполіції розповіли, скільки людей розшукали від початку повномасштабного вторгнення РФ

За період повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Національна поліція розшукала понад 14 тисяч зниклих безвісти осіб, з них 7 000 — це військовослужбовці.

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації до України Національна поліція спромоглась відшукати 14 409 безвісти зниклих осіб: 4 529 з них — знайшли загиблими. Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року з окупованих територій до України було повернуто понад 2000 тіл. Про це у коментарі телеканалу "Суспільне" розповів заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він уточнив, що Нацполіція розшукала близько 7 000 військовослужбовців, щоправда, 3 876 з них були знайдені мертвими.

Нєбитов наголосив, що наразі в Україні вважаються зниклими безвісти 50 150 осіб, проте пояснив, що 12 292 осіб з цього числа — це ті люди, які зникли до початку повномасштабного вторгнення за всі роки незалежності.

Кількість неопізнаних загиблих тіл до початку повномасштабного вторгнення РФ становила 6 702, сьогодні — це 10 462 тіла.

Заступник голови Національної поліції також навів цифри повернутих тіл громадян України з окупованих Росією територій.

"У 2022 році було повернуто з окупованих територій 848 тіл, у 2023 — 1265, у 2024 — вже 235 тіла", — сказав Нєбитов.

За його словами, з початком російського вторгнення кількість безвісно зниклих зросла в чотири рази, тому поліцейські посилили зусилля щодо їх розшуку.

Інфографіка щодо зниклих безвісти та розшуку осіб Фото: Нацполіція

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