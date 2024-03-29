Путіна не зупинить ядерна відповідь і втрати: командування Естонії готується до "швидкої перемоги"

За словами командувача Сил оборони Естонії Мартіна Герема, якщо Росія атакує, то необхідно, щоб війна закінчилася протягом кількох тижнів, а не затягувалася на роки.

Загроза ядерної відповіді або втрати не зупинять президента Росії Володимира від можливого вторгнення в країни Балтії. Про це заявив командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем, передає "Голос Америки".

Генерал наголосив на необхідності термінових заходів зі зміцнення оборони країни в разі можливого вторгнення Росії. Він зазначив, що для досягнення вирішальної перемоги над потенційним агресором, необхідно суттєво збільшити бюджет на оборону. Герем висловив цю позицію під час свого візиту до Японії, де обговорював питання безпеки з представниками японського Міністерства оборони.

"У разі якщо ти тільки покажеш своє обличчя на моєму кордоні, вирішальна перемога має бути дуже швидкою — не за місяці та роки, а за дні та тижні. Якщо ми думаємо, що це може статися через три роки, то рішення треба ухвалювати вже сьогодні", — каже Герем.

У своїх бесідах з японськими колегами Герем також обговорив можливість придбання компонентів для оборонних цілей. Він зазначив, що Японія має менше обмежень на експорт комерційно доступних компонентів, які можуть бути використані для оборонних цілей. Це має в собі різні датчики, такі як датчики землетрусів, які можуть бути корисними для виявлення підходу військової техніки, включно з танками.

Естонія вже збільшила свій оборонний бюджет до 3% ВВП, що робить її лідером за витратами на оборону в рамках НАТО. Проте, Герем наголосив на необхідності подальших зусиль і швидкого реагування на загрози з боку Росії.

Нагадаємо, 26 березня ексголовнокомандувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що РФ атакує Європу через 2-4 роки, якщо переможе в Україні. За його словами, Захід був у "сплячці" з 2008 року, коли почалося вторгнення Кремля в Грузію. Тепер же варто не допустити "переходу на наступний рівень". НАТО потрібно готуватися вже зараз.

22 березня повідомлялося, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, про що заявив німецький генерал Карстен Бройер. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.