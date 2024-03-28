"Обміняти війну в Україні на недоторканність Європи": навіщо політики говорять про зіткнення РФ із НАТО

Росія нібито не планує воювати з Альянсом, оскільки для цього немає ресурсів, про що, зокрема, заявив і сам Путін. Однак у Європі, як і раніше, побоюються агресії з боку РФ, а деякі європейці навіть планують переїзд подалі від країн, які потенційно цікавлять Росію. Фокус з'ясував, чи зможе Путін оголосити війну країнам НАТО.

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Днями президент РФ Володимир Путін заявив, що не має наміру воювати з НАТО, оскільки у російської армії немає відповідних ресурсів. Хоча ще недавно російський диктатор допускав такий сценарій.

"У 2022 році США витратили [на оборонні витрати] 811 млрд доларів. РФ — 72 млрд доларів. Різниця відчутна, більше, ніж у 10 разів. Оборонні витрати США становлять приблизно 40% від загальносвітових витрат на оборону, а Росії — 3,5%. І ми що, маючи на увазі ось це співвідношення, збираємося воювати з НАТО, чи що? Ну це просто маячня", — сказав Путін.

Незважаючи на заяви президента РФ, низка західних політиків, як і раніше, вважають, що в разі поразки України, Росія візьме паузу, підготується і нападе на Європу. Особливо гостро цю тезу сприймають у Польщі, де через загрозу з боку РФ середній клас активно скуповує нерухомість в Іспанії.

Превентивні заходи

Росія вже сьогодні веде війну проти НАТО, вважає полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Тільки війна ця гібридна.

"Що стосується країн Балтії, аналітики розглядають багато варіантів розгойдування політичної ситуації всередині країни руками РФ. У Польщі теж для цього зараз благодатний ґрунт. Путін може скористатися протестами фермерів, незадоволених політикою ЄС, злегка підправити гасла — наприклад, "Польща за вихід з ЄС". І коли все вийде, хто гарантує Польщі економічну стабільність? Росія, яка дає їм ліс, нафту і газ незаконно, а за можливості робитиме це легально. Це і називається гібридна війна, де і танки не потрібні", — міркує в бесіді з Фокусом Жданов.

У європейській свідомості, на думку експертів, давно закріпилася думка, що слова Путіна потрібно сприймати прямо протилежно до того, що він говорить. Головним підтвердженням цьому стали заяви російського диктатора незадовго до повномасштабного вторгнення, коли він стверджував, що не збирається вести війну в Україні, а в день Ікс заявив, що Київ не залишив йому вибору.

"Перспектива війни РФ з НАТО — не вигадки. Хоча зручно це уявити, як спробу змістити громадську думку європейців у бік необхідності збільшення фінансування оборонного комплексу, переозброєння. Це теж відбувається. Коли в ЄС педалюють тему війни РФ із НАТО, позитивний ефект у тому, що багато хто прокидається. Крім того, ці тези працюють на користь України — не хочете воювати самі, дайте стабільну допомогу нашій країні. Але ключова причина в тому, що загроза присутня і впливає на поведінку громадян", — говорить Фокусу політичний експерт Олег Постернак.

На думку співрозмовників Фокуса, в європейських країнах склалася практика чесно говорити зі своїми громадянами. Тому низка політиків припускають загрозу війни РФ із НАТО. На думку Постернака, про це серйозно говорять у Швеції, Фінляндії, Норвегії.

"Є низка країн, як Італія, Греція, Іспанія, Румунія, Болгарія. Німеччина і Франція, де політики все ще витають у хмарах. Але чому важливо говорити про загрозу, навіть якщо її ймовірність на сьогоднішній день не 100%? У Британії, наприклад, нещодавно була велика дискусія, після того як главу Міноборони викликали до парламенту, де прояснилося, що в Британії немає боєприпасів, у разі збройної агресії РФ. І треба переглядати бюджети і збільшувати оборонні програми", — продовжує Постернак.

Заморожування війни

Експерти зазначають, що російсько-українська війна трансформується в глобальну проблему і неминучість третьої світової війни рано чи пізно стане фактом.

"Цього може і не статися, але думаю, рубіконом можуть стати результати виборів США. Америка буде на етапі ослаблення, а Росія скористається цим, щоб показати вразливість Альянсу і влаштувати провокації", — розмірковує Постернак.

Жданов додає, що країни НАТО бояться Путіна. Політики намагаються всіма способами умиротворити російського диктатора, і, окрім президента Франція Емманюеля Макрона, який зробив заяви про необхідність відправити війська Альянсу в Україну, решта намагаються не дратувати російського диктатора.

"Навіть у Держдепі вже кажуть, що США ніколи не заохочували і не підштовхували Україну до нанесення ударів по території РФ. США і ЄС, я думаю, ведуть таємні переговори з Росією на рівні радників і спецслужб, щодо обміну українських територій на мир або недоторканність Європи. У такому разі окуповані території залишаться РФ. А нас схилятимуть до заморозки війни. Сьогодні вже лунають публічно тези, що Україна не має ресурсів, щоб вийти на кордони 1991 року. Це спроба змінити цілі війни", — вважає Жданов.

Про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завершитися заморожуванням конфлікту, нещодавно говорив снайпер ЗСУ з позивним "Дід". Він заявив, що зупинка активних бойових дій відбудеться на початку 2025 року.

"Я думаю, що максимум у першій половині 2025 року буде... Мені навіть складно слово сказати правильне. Не перемир'я, але буде якесь заморожування активних дій на фронті, як це було в принципі по лінії АТО свого часу", — зазначив військовий.

Також про загрозу заморозки російсько-української війни вже у 2024 році писали в німецькій газеті Die Welt. Журналісти зазначили, що така ситуація склалася через безвідповідальні дії канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших західних політиків.

Фокус раніше писав, що, на думку міністра оборони Естонії, мета Путіна не тільки захоплення України, а й агресія проти Заходу.

Також Фокус повідомляв, що, за інформацією західних ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко". Таким чином, політик продовжує відмовлятися поставляти Україні ракети Taurus.