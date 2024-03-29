Ракети Taurus для України: у МЗС Німеччини прокоментували можливий страх Шольца перед Путіним

Міністерка Анналена Бербок вважає, що потрібно припинити дискусії про можливу передачу німецьких крилатих ракет Україні через вірогідність дестабілізації з боку Росії.

Глава Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок висловила свою думку щодо твердження німецького канцлера Олава Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus через вірогідність страху перед російським президентом Володимиром Путіним. Про це дипломат заявила під час інтерв'ю медіагрупі Funke, передає Tagesspiegel.

Відповідаючи на питання щодо того, чи не підтримує Шольц передачу Україні ракет Taurus нібито через страх перед Путіним, Бербок зазначила, що у канцлера немає страху перед главою Кремля.

Окремо міністр закликала не продовжувати дискусії стосовно вірогідної передачі українській армії ракет Taurus через побоювання дестабілізації з боку РФ.

"Російська військова пропаганда певною мірою прагне розділити та дестабілізувати демократії на Заході. Ми повинні зробити так, щоб цього не сталося, у тому числі коли на нас чекають вибори – європейські вибори чи національні вибори в Німеччині", — зазначила Бербок.

Як відомо, Україна вже понад рік закликає німецьку владу передати ЗСУ ракети Taurus, проте уряд Олафа Шольца постійно відповідає відмовою, щоразу називаючи нові причини. Зокрема, 13 березня канцлер ФРН заявив, що застосування українськими військовими цього виду озброєння передбачає участь німецьких солдатів.

Водночас 16 березня члени правлячої коаліції Німеччини у Європарламенті підтримали пропозицію щодо передачі Україні ракет Taurus. За результатами голосування прихильниками цього рішення виявилися 451 депутат, проти виступили 46. Ще 49 парламентарів не брали участі у голосуванні за резолюцію про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС".