Війська РФ скинули ще три авіабомби на Бєлгородську область, — соцмережі (фото)

За словами журналістів, загалом за тиждень на Бєлгородську область російська авіація впустила щонайменше 12 авіабомб.

У Бєлгородській області Росії за добу знайшли три авіабомби. Серед них КАБ-1500, яка важить півтори тонни. Про це пише Telegram-канал "Пепел".

Повідомляється, що 28 березня в Бєлгородському районі між селами Безсонівка і Весела Лопань виявили кориговану авіабомбу вагою 1,5 тонни, яку "впустив" російський бомбардувальник. Через подію влада перекрила дорогу між селами.

КАБ-1500 у Бєлгородській області Фото: Пепел

Також російські медіа ASTRA повідомило, що вранці 28 березня в районі села Безімено Грайворонського міського кола виявили ФАБ-250. Понад 140 жителів села довелося евакуювати. Уже до вечора авіабомбу вивезли і знищили.

Щоправда, як ідеться в повідомленні, цього ж дня ФАБ-500 знайшли в селі Нечаївка Бєлгородського району. У цьому випадку місцевих жителів вирішили не евакуювати.

Село Безімено Фото: Astra

Повідомляють, що загалом за тиждень на Бєлгородську область впустили щонайменше 12 авіабомб.

Нагадаємо, вночі 29 березня в Бєлгороді поскаржилися на новий обстріл. За даними російських медіа, "прильоти" нібито було зафіксовано на бульварі Юності, вулицях Єсеніна та Губкіна, а також на території мікрорайону Харківська гора.