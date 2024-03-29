ЗС РФ атакували Дністровську ГЕС: в Чернівецькій ОВА показали наслідки (фото)

За словами очільника ОВА, вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Обійшлося без жертв і постраждалих.

На Буковині знайшли уламки двох ракет, які збила українська ППО під час російської атаки, яка сталася вранці у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк в Telegram.

Повітряна тривога в області тривала понад 5 годин. За його словами, Росія цілилася по Дністровській ГЕС.

"Під час ранкової атаки ворог намагався уразити Дністровську ГЕС. Сили ППО збили ракети неподалік цього важливого обʼєкта. Вже знайдені уламки двох ракет", — написав Запаранюк.

Фото: Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА

Фото: Руслан Запаранюк / Чернівецька ОДА

Очільник ОВА розказав, що вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки.

"Водночас водопостачання здійснюється у звичному режимі. На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження і спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", — повідомив він.

Загалом над Чернівецькою областю збили три ворожі ракети Х-101. Уламки третьої ще шукають. Про це пише "Суспільне" з посиланням на брифінг начальника ОВА.

Запаранюк додав, що під час повітряної тривоги були задіяні й мобільні вогневі групи, адже була загроза атаки ворожими БПЛА. Він нагадав, що під час однієї з попередніх атак мобільні вогневі групи продемонстрували свою ефективність, адже знищили ворожий безпілотник над територією сусідньої області.

Голова Чернівецької ОВА наголосив, що зараз один з основних пріоритетів – це надійний захист об’єктів інфраструктури. Він закликав буковинців не нехтувати правилами безпеки і під час повітряних тривог перебувати у сховищах.

Нагадаємо, у ніч 29 березня ЗС РФ атакували 10 областей України. Росіяни спрямували ракети та дрони на енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти та приватні будинки.

Росіяни запустили 99 одиниць засобів повітряного ураження. Сили ППО знищили 84 цілі: 58 "шахедів", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 і 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Голова держави вважає, що Росія хоче повторити екологічну катастрофу на Херсонщині. Зеленський наголосив, що "вода не зупиниться перед прикордонними стовпами", говорячи про загрозу для Молдови.