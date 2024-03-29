Китай хоче сприяти російсько-українським переговорам "у свій спосіб", — МЗС

Представник Пекіну стверджує, що керівництво країни дотримується чіткої та послідовної позиції щодо війни в Україні.

Влада Китаю виступає з чіткою та послідовною позицією стосовно ситуації в Україні та буде "у власний спосіб" сприяти миру. Про це повідомив прессекретар китайського МЗС Лінь Цзянь, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Дипломат зазначив, що офіційний Пекін дотримується незмінної позиції щодо війни в Україні.

"Наша країна завжди виступала за конструктивну роль у встановленні режиму припинення вогню, зупинці бойових дій і врегулювання ситуації в політичний спосіб. Тому ми надалі маємо намір продовжувати переконувати в необхідності миру і сприяти початку переговорів у свій спосіб, щоб просунути якнайшвидше політичне врегулювання кризи", — сказав він.

Китай планує взяти участь у Глобальному саміті миру

Як відомо, Китай вивчає можливість своєї участі у мирній конференції, яка повинна сприяти припиненню війни в Україні. Цей захід буде організовано нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. До цього Київ вже проводив низку зустрічей стосовно формули миру на рівні радників глав держав. До участі в них долучилися десятки країн. Основна мета полягала у залученні найбільшої кількості країн до підтримки такої ініціативи.

Також у січні поточного року Україна та Швейцарія почали готуватися до Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

18 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить підстав обговорювати мирний план Китаю щодо припинення війни без детального ознайомлення з ним.

До того ж 21 березня помічник російського президента Юрій Ушаков схвально висловився щодо так званого "мирного плану" Китаю щодо України. При цьому політик зазначив, що така ідея не була схвалена Заходом.