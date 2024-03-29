Невизначеність для України: чим може обернутися повернення Трампа до Білого дому, — Politico

Журналісти спробували спрогнозувати, яку політику щодо Києва буде проводити республіканець. Вони звернули увагу на те, що Трамп демонстрував байдужість до територіальної цілісності України.

Україна повинна буде працювати з переможцями цьогорічних виборів у Європі та, що важливіше, у Сполучених Штатах. До того ж вірогідність повернення до Білого дому Дональда Трампа нависає над війною, тому в українських і європейських політиків є неприємне відчуття щодо його другого президентства. Про це пише видання Politico.

Автори статті зазначають, що подібні політичні потрясіння, найімовірніше, лише посилюватимуться з датою наближення президентських виборів у США. До того ж із боку самого Трампа демонструється байдуже ставлення до питань територіальної цілісності України.

Зазначається, що такі політичні потрясіння, імовірно, лише посилюватимуться з наближенням президентських виборів у США. Сам Трамп продемонстрував байдужість до територіальної цілісності України.

У статті наведено заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, згідно з якою, немає сумнівів, що зараз у Вашингтоні активнішим є внутрішньополітичний порядок денний, оскільки триває підготовка до президентських виборів. Проте представник команди президента додав, що інвестиції в Україну — це інвестиції в репутацію Америки, її домінування, її можливість встановлювати глобальні правила та стежити за тим, аби їх не порушували. Окремо Подоляк сподівається, що комунікація Володимира Зеленського сприятиме налагодженню хороших контактів із Трампом.

Проте журналісти Politico такого оптимізму не поділяють і зазначають, що у 2019 році чинний глава української держави розраховував домовитися з російським президентом Володимиром Путіним. Так же Зеленський чинив за декілька місяців до початку великої війни.

Основне питання, яке порушують високопосадовці в Києві, полягає в тому, чи ображатиметься Трамп на президента за те, що Україна не оголосила розслідування справ проти сина Джо Байдена — Гантера Байдена. Зокрема республіканця розлютив головний помічник Зеленського Андрій Єрмак, який на сумнозвісній зустрічі в Мадриді у 2019 році пообіцяв, що Київ справді оголосить про розслідування.

Як відомо, 29 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо план Дональда Трампа закінчити війну "за 24 години" спрацює, він буде дуже радий.

Також Володимир Зеленський 24 листопада минулого року запросив Дональда Трампа відвідати Україну та поділитися деталями свого мирного плану.