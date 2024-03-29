"Можуть втратити ще більше": Орбан підтримав створення буферної зони між Україною і РФ

Угорський прем’єр не погодився з тим, що Україна захищає Європу. На думку Віктора Орбана, потрібне припинення вогню, адже європейці "не в захваті" від ідеї посилення підтримки України й "розумна дискусія" з РФ відсутня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем заявив, що підтримує створення "буферу" між Україною та РФ. Деталі обговорення передали у виданні Magyar Nemzet.

Угорський політик переконаний, що Європа мала докласти більше дипломатичних зусиль, щоб запобігти війні в Україні. На його думку, з Росією потрібно домовлятися, але продемонструвавши силу.

"Насамперед, потрібне припинення вогню, тому що розумної дискусії між росіянами та Заходом більше немає", — запевнив Орбан.

Шюссель з цим не погодився. Він пояснив, що припинення вогню зараз означало б для України поразку.

"Це залежить від того, як ви дивитесь на майбутнє. Українці можуть втратити ще більше", — відповів угорський прем’єр.

Австрійський політик заявив, що Україна програє лише в тому випадку, якщо країни ЄС не постачатимуть достатньо зброї.

"Люди в Європі не в захваті від того, що їхні уряди хочуть надавати більше фінансової підтримки Україні", — відповів Орбан.

Він переконаний, що Європа не може надати Україні допомогу в тому обсязі, який потребувався б для перемоги у війні. З думкою Шюсселя, що єдиний конструктивний варіант — негайно розпочати переговори про вступ України в НАТО й ЄС та одночасно з тим про припинення вогню, прем’єр Угорщини також не погодився. Він підкреслив, що потрібно враховувати географічне положення країни.

Орбан заявив, що ідеальним варіантом для України було б мати з Росією буферну зону з гарантіями безпеки. В іншому разі, з його слів, українці можуть втратити країну.

Також прем’єр-міністр запевнив, що Росія ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Він заперечив те, що українські війська нині захищають Європу.

"Нам не загрожує напад Росії як на країну-члена НАТО", — сказав політик.

Обговорення торкнулось і головування Угорщини в ЄС. Орбан розповів, що одна з пріоритетних цілей країни у цей період буде пов’язана з російсько-українською війною.

"На жаль, цього року війна в Україні не закінчиться. Ми зробимо все, щоб принаймні досягти припинення вогню і створити ситуацію, в якій можна буде вести переговори", — запевнив він.

Нагадаємо, Угорщина має головувати у ЄС в другій половині цього року. 1 червня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій поставили це під сумнів, однак документ не має обов’язкової сили.

27 березня у Будапешті тисячі людей вийшли на протест з вимогою відставки Віктора Орбана. У ЗМІ наголосили, що це відбулося у "політично чутливий момент" для прем’єра — перед виборами до Європарламенту, які пройдуть у червні.