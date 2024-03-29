Українець добився через суд скасування відмови у виїзді за кордон: що сталося

Чоловік намагався проїхати КПП зі своїм тестем, який є ліквідатором наслідків Чорнобильської катастрофи. За місяць його супроводжували вже вдруге, і минулого разу він повернувся сам.

Українець подав позов у суд проти прикордонника, який не випустив його з тестем за кордон. У ДПСУ пояснили, що підозрюють чоловіка з інвалідністю у допомозі громадянам залишати країну. Про це відомо з рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 20 березня.

Позивач звернувся до суду з проханням визнати протиправною та скасувати відмову у перетині кордону. 25 червня 2023 року українець, який досяг 16-річного віку, не зміг виїхати за кордон через пункт пропуску Порубне. Рішення його не випускати ухвалив помічник начальника відділу ДПСУ Іван Миляник.

За даними ZaxidNet, позивача звати Петро Фаринюк. Він розповів, що приїхав до автомобільного КПП зі своїм тестем (батьком дружини). Під час паспортного контролю чоловік надав прикордоннику: паспорт для виїзду за кордон, паспорт та свідоцтво про народження дружини, військовий квиток, свідоцтво про шлюб, нотаріально засвідчену копію та оригінал посвідчення інваліда І групи та два витяги з реєстру територіальної громади.

Попри надані документи працівник ДПСУ не пропустив авто, аргументувавши це відсутністю підстав на право перетину кордону. У вироку зазначено, що за законом особи можуть виїжджати з країни, якщо супроводжують когось зі своїх або чоловіка/дружини батьків зі статусом інвалідності І чи II групи.

Тесть Фаринюка — ліквідатор наслідків на Чорнобильській АЕС І категорії, має інвалідність І групи. Його статус надає чоловіку підстави для звільнення від мобілізації. Окрім того, українець має відстрочку як вчитель на 1,3 ставки.

Відповідач заявив, що наявність родича з інвалідністю дає право на виїзд у супроводі, а не самостійно. Окрім того, з’ясувалось, що Фаринюк був вже другою людиною, яка супроводжувала тестя за кордон.

18 червня чоловік вже виїжджав у компанії іншої особи, і повернувся один. Однак у суді заявили, що цей випадок не може слугувати підставою для відмови іншій людині.

Позов Фаринюка задовольнили — відмову у перетині кордону визнали неправомірною та скасували. Всі судові витрати (1073,60 гривень) було вирішено стягнути зі сторони відповідача.

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