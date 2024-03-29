"Це військова доктрина": РФ битиме по енергосистемі України незалежно від пори року, — експерт (відео)

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, масовані превентивні удари по критичній інфраструктурі — один із методів примусу країни-окупанта до капітуляції противника.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов наголосив, що завдавати превентивні удари по енергетичній інфраструктурі противника закладено у військовій доктрині Російської Федерації. Про це він зазначив в ефірі телеканалу "Київ 24".

Експерт підкреслив, що це один із методів примусу країни-окупанта до капітуляції. Тому такі масовані ракетно-дронові атаки жодним чином не пов'язані ні з періодами року, зокрема зимовим, ні з проведенням тих чи інших виборів.

"Це військова доктрина і відповідно росіяни будуть наполегливо виконувати ті пункти, які в ній закладено. А нам бракує систем ППО дальнього радіуса дії", — зауважив експерт.

І додав, що такі масовані атаки можуть тривати аж до травня.

Масований обстріл України 29 березня

У ніч на 29 березня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Вони атакували територію країни "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Фото: Monitorwar

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.

Нагадаємо, 29 березня видання Wall Street Journal повідомило, що РФ закупила у Тайваню та США нітроцелюлозу для виробництва снарядів. Речовину, яка вважається дефіцитним продуктом у всьому світі, використовують у чорнилі, фарбі та лаці.