"Це військова доктрина": РФ битиме по енергосистемі України незалежно від пори року, — експерт (відео)
За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, масовані превентивні удари по критичній інфраструктурі — один із методів примусу країни-окупанта до капітуляції противника.
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов наголосив, що завдавати превентивні удари по енергетичній інфраструктурі противника закладено у військовій доктрині Російської Федерації. Про це він зазначив в ефірі телеканалу "Київ 24".
Експерт підкреслив, що це один із методів примусу країни-окупанта до капітуляції. Тому такі масовані ракетно-дронові атаки жодним чином не пов'язані ні з періодами року, зокрема зимовим, ні з проведенням тих чи інших виборів.
"Це військова доктрина і відповідно росіяни будуть наполегливо виконувати ті пункти, які в ній закладено. А нам бракує систем ППО дальнього радіуса дії", — зауважив експерт.
І додав, що такі масовані атаки можуть тривати аж до травня.
Масований обстріл України 29 березня
У ніч на 29 березня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Вони атакували територію країни "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській та Івано-Франківській областях.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.
Нагадаємо, 29 березня видання Wall Street Journal повідомило, що РФ закупила у Тайваню та США нітроцелюлозу для виробництва снарядів. Речовину, яка вважається дефіцитним продуктом у всьому світі, використовують у чорнилі, фарбі та лаці.