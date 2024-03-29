"Ми знайдемо спосіб не відступати": Зеленський розповів, яка допомога необхідна Україні

Володимир Зеленський запевнив, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, тільки змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

Затримка Конгресом США схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дорого обійшлася Україні — військові не змогли спланувати майбутні операції, а законодавці сварилися майже шість місяців. Про це заявив президент Володимир Зеленський 29 березня в інтерв'ю Девіду Ігнатіусу, оглядачеві The Washington Post.

"Ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати, ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових", — продовжив президент України.

За його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення контрнаступу пізніше 2024 року.

Урок перший — відсутність обіцяної допомоги

Український президент акцентував на тому, що за відсутності необхідної кількості снарядів потрібно скорочувати лінію фронту.

"Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000 патронів, вам доведеться робити (її. — Ред.) менше. Як? Звичайно, відступаючи. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо фронт прорветься, росіяни зможуть увійти у великі міста", — пояснив він.

Він пояснив стратегію і тактику України: необхідно убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. І підкреслив, що Україна навчилася на війні того, що "якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".

"Вашингтон не може обмежити розміщення Україною власної зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете", — уточнив президент.

Зеленський запевнив, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, тільки змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

"Якщо немає протиповітряної оборони для захисту нашої енергетичної системи, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. ... Це буде чесно", — підсумував він.

При цьому він категорично заявив, що якщо агресор не припинить ракетні атаки на міста і громади України, Сили оборони посилять свої контратаки на російські аеродроми, енергетичні та інші стратегічні об'єкти.

За словами Ігнатіуса, Зеленський відчуває, що в нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон — у надії створити стримування, поки російські безпілотники, ракети й авіабомби проривають оборону України й атакують енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру. Прикладом можуть слугувати удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

На запитання оглядача, чи попереджали офіційні особи США про подібні атаки на енергетичні об'єкти всередині Росії, про що ходять чутки у Вашингтоні, Зеленський відповів, що Україна зупиниться, якщо Росія припинить вживати такі кроки.

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами все — газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACM-300 — ось відповідь", — продовжив він.

Зеленський наголосив, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на російську територію, а на аеродроми в Криму.

"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму", — упевнений президент.

Урок другий — зло треба зупиняти вчасно

Для українського президента, підкреслює оглядач, після двох років жорстоких боїв, в яких загинуло багато хто з найкращих офіцерів і солдатів української армії, полягає в тому, що Путіна слід було зупинити раніше.

Президент Барак Обама "не був сильний проти нього", коли Путін захопив Крим у 2014 році, нагадав Зеленський.

"Європа хотіла мати безпеку на кордоні і не припиняти торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною", — пояснив він.

На думку Ігнатіуса, Зеленський дав лякаючу характеристику свого супротивника.

"Путін хитрий, але він не розумний. Коли ти б'єшся із розумною людиною, це бій за правилами. Але коли б'єшся з хитрою людиною, це завжди небезпечно", — зауважив український президент.

Забігаючи наперед, Зеленський сказав, що варіанти України залежатимуть від рішення Конгресу. Поки Україна не дізнається, що в неї зберігається підтримка США, "ми залишимося там, де перебуваємо зараз — на сході".

"Ми втратили пів року, поки Конгрес сперечався. Ми більше не можемо втрачати час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами", — підсумував Зеленський і наголосив, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні: якщо Україна впаде, Путін розділить світ на друзів і ворогів Росії.

Нагадаємо, Фокус писав, що Україна повинна буде працювати з переможцями цьогорічних виборів в Європі та, що важливіше, у Сполучених Штатах. Причому ймовірність повернення до Білого дому Дональда Трампа нависає над війною, тому в українських і європейських політиків є неприємне відчуття щодо його другого президентства.