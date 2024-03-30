На Чернігівщині судитимуть депутата за ухилення від військової служби

Після мобілізації депутат міськради 5 місяців не виконував обов'язки військовослужбовця, але отримував зарплату, адже його начальник вказував у документах, що той несе службу. Обоє постануть перед судом.

Депутат Семенівської міської ради в Чернігівській області 5 місяців отримував зарплату військовослужбовця, проте не з'являвся на військову службу, хоча був мобілізованим. Його судитимуть як ухилянта. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу в прикордонних нарядах", — ідеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що за цей час депутат незаконно отримав понад 157 тисяч грн зарплати військового та спеціальні надбавки, які передбачені законодавством.

"Він обвинувачується в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — зазначили в ДБР.

Кримінальне провадження стосовно начальника депутата, який його прикривав, також завершено та направлено до суду. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, 29 березня начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар розповів, що в Івано-Франківській області близько 39 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків перебувають у розшуку через ігнорування повісток.

28 березня співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох чоловіків, які вдавали продавців подушок, щоб утекти з України до Молдови.