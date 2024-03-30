Вперше за 60 років: армія США переходить на новий калібр 6,8 мм (фото)

Армія США переходить на новий калібр 6,8 мм. Кулемет і штурмову гвинтівку довірили виготовляти компанії Sig Sauer.

101-ша повітряно-десантна дивізія у Форт-Кембеллі (штат Кентуккі) стала першою частиною з гвинтівками наступного покоління під калібр 6,8 мм. Армія США вперше за 60 років отримає абсолютно нову стрілецьку зброю з абсолютно новим калібром. Про це повідомляє The War Zone.

Штурмові гвинтівки Sig Sauer M7 і ручні кулемети M250 надійшли у 1-й батальйон 506-го піхотного полку, який входять у 101 повітряно-десантну дивізію. Компанія Sig Sauer виграла контракт на виробництво зброї у General Dynamics та Textron Systems.

Прототип кулемета M250, який мав назву XM250

Додатково M7 і M250 можуть отримати оптику M157, яка підвищує точність гвинтівок завдяки технологіям. Пристрій M157 має оптику зі змінним збільшенням до х8, лазерний далекомір і балістичний калькулятор. Оновлення стрілецької зброї відбувається в межах програми Next Generation Squad Weapons.

Новий кулемет M250 Нова гвинтівка M7

Армія США заміняє вже культову штурмову гвинтівку M4 і кулемет M249. Їхні перші версії надійшли в американську армію у 1965 році. З того часу було створено багато версій M4, AR-15/M16 і низка інших систем від великої кількості виробників.

Патрони калібру 6,8 мм

Офіційно армія не розголошує, скільки нових гвинтівок надійшло у 1-й батальйон. Типова кількість для батальйону армії США є 565 карабінів M4A1 і 54 кулемети M249. Кулі калібром 6,8 мм будуть легшими, мають кращу балістику і більшу ефективну дальність.

Нагадаємо, 27 березня армія США випробувала нові гвинтівки під 6,8 мм калібр на Алясці.

В грудні Sig Sauer показала новий кулемет для армії США під калібр 6,8х51 мм.