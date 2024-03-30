Із 30 березня в Запоріжжі відкрили двобічний рух по дамбі ДніпроГЕС (відео, схема)

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, по балковому мосту (мосту Преображенського) рух залишиться однобічним.

Нова схема руху через вантовий міст, пошкоджений під час ракетного обстрілу російськими окупантами Дніпровської ГЕС, запрацювала в Запоріжжі в суботу, 30 березня. Про це повідомив в офіційному телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Схема руху стала справді новою, зауважив очільник адміністрації, оскільки понад два роки міст був із однобічним рухом, тепер же він став двобічним.

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"Усе для того, щоб розвантажити дамбу ДніпроГЕС — ще одну транспортну артерію, що з'єднує правий і лівий береги Запоріжжя. Опрацьовуємо новий механізм проїзду між правим і лівим берегами Запоріжжя — без заторів", — зауважив Федоров.

Очільник області зазначив, що було проведено спільну нараду з представниками обласної та міської влади, служби відновлення доріг, патрульної поліції, гідроелектростанції. Комунальні служби міста нанесли розмітку та забезпечили дорожні знаки й блоки.

Однак в ОВА зазначили, що по балковому мосту (мосту Преображенського) рух залишиться однобічним.

Щодо самої електростанції, то, за словами Федорова, "про швидке відновлення не йдеться".

"Фахівці тільки проводять аудит руйнувань", — додав він.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на ДніпроГЕС 22 березня було тимчасово обмежено рух транспорту. Агресор випустив по дамбі вісім ракет, завдавши гідротехнічному об'єкту серйозних пошкоджень. Крім самих станцій — ГЕС-1 і ГЕС-2, ворожий обстріл пошкодив дорожнє полотно ДніпроГЕС, що ускладнювало проїзд.

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За словами генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на швидке відновлення ДніпроГЕС розраховувати не варто, оскільки лише для виготовлення агрегатів із нуля потрібно від 18 до 24 місяців. Водночас удар РФ по ДніпроГЕС призвів до шкоди для екології, зокрема через витік нафтопродуктів у річку Дніпро.