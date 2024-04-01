Працівниця дитсадку коригувала удари по Харкову у вільний від роботи час, — СБУ (фото)

У вільний від роботи час жінка їздила по місту та проводила дорозвідку на військових об'єктах. Особливо вона звертала увагу на кількість особового складу та військової техніки на локації, яку їй давали перевіряти куратори з російських спецслужб.

Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садочку, яка співпрацювала з ворожими спецслужбами та коригувала артилерійські та ракетні удари по Харкову. Жінка збирала інформацію про військові об'єкти на території міста та передавала ці дані своїм кураторам із російської розвідки через текстові повідомлення. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Вона допомагала р*шистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі. Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Після того, як уся необхідна інформація була зібрана, жінка, за словами силовиків, надсилала своєму російському куратору текстові повідомлення із позначенням координат на Google-картах. Завдяки цим даним окупанти готували ракетні атаки на Харків та запускали на місто дрони-камікадзе типу Shahed.

"Ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано. Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова", — зазначили в СБУ.

Підозрюваною виявилась працівниця місцевого дитячого садка, яка працювала на ворога у вільний від роботи час. Як встановило слідство, жінку дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року.

В її оселі знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Переписка коригувальниці з російським куратором Переписка коригувальниці з російським куратором Переписка коригувальниці з російським куратором

Нагадаємо, 29 березня за поданням управління Служби безпеки України у Вінницькій області в розшук було оголошено так званого "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва через те, що він відмовився засуджувати агресію проти України, а також у 2014 році підтримав окупацію Криму.

1 квітня заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що російський президент Володимир Путін має намір не тільки продовжувати терор в Україні, а й хоче активізувати свої дії на Заході.