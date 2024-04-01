Акустична зброя РФ: розслідувачі довели зв'язок ГРУ з "гаванським синдромом", — The Insider

Розслідувачі виявили групу з восьми агентів ГРУ РФ, які були поруч з американськими дипломатами у Франкфурті. Після цього люди відчули низку симптомів "гаванського синдрому".

Головне розвідувальне управління Міноборони Росії надсилало групу агентів у країни, де згодом у дипломатів США виявляли "гаванський синдром". Постраждалі впізнали російських агентів. Крім того, про розробку акустичної зброї свідчать певні документи. Які докази злочинів ГРУ відшукала команда розслідувачів, розповіли на порталі The Insider.

Журналісти порталу провели розслідування, до якого долучились ще два видання — 60 minutes і Der Spiegel. Спільно вони з'ясували, як агенти ГРУ доводять до інвалідності американських дипломатів, починаючи з 2014 року. Про це свідчать переміщення членів спецгрупи 29155 і документи, пов'язані з так званою "акустичною зброєю".

"Гаванський синдром" — набір симптомів, які виявили у працівників низки посольств США (вперше — у Гавані). Зокрема, вони відчували запаморочення, дезорієнтацію, приступ паніки та нудоти, дивні звуки. Симптоми з'являлись раптово, а наслідки лишались надовго: "затуманена свідомість, проблеми з концентрацією, втрата рівноваги на рівному місці, гіперакузія (чутливість до звуків), проблеми зі сном", — ідеться у розслідуванні.

Дії ГРУ РФ — агенти Петров, Боширов та інші

Розслідувачі з'ясували, чи з'являлись агенти ГРУ поруч з постраждалими дипломатами. Попередні розслідування показали, що агенти переміщуються не під своїми іменами, але діють схоже. Наприклад, приїжджають групою, орендують машину, приїздять у країну та місто, де планують діяти.

Маючи перелічені орієнтири, встановили чотири випадки, коли Європою та Азією мандрували російські агенти. Серед них виявили двох осіб, які вже фігурували у російських злочинах. Зокрема — агенти "Петров" та "Боширов". Ці чоловіки стали відомі після отруєння сім'ї Скрипалів у Лондоні: вони, начебто як туристи, перебували у Солсбері і "милувались" шпилем місцевого собору. Однак у 2014 році ці ж люди, а також група інших членів підрозділу 29155, прибули у Франкфурт. Після цього візиту "гаванський синдром" проявився у співробітників американського посольства.

Дії ГРУ РФ - маршрут Петрова та Боширова Фото: The Insider Дії ГРУ РФ - події у Франкфурті Фото: The Insider

Очолював групу російських агентів Єгор Гордієнко, — вказали розслідувачі. Його обличчя впізнала одна з постраждалих осіб, яка заявила, що при погляді на фото її самопочуття погіршилось.

Дії ГРУ РФ - Єгор Гордієнко, російський агент Фото: The Insider

У тексті розслідування наводяться інші поїздки агентів ГРУ: в Китай, в Тбілісі, в Душанбе, Бєлград. При цьому з'ясували, що одним з агентів був син Андрія Авер'янова, голови військової частини 29155 — росіянина, який фігурував у інших злочинах російської розвідки. Зазначимо, Фокус писав про ці справи: генерал Авер'янов причетний, наприклад, до підривів збройних складів у Чехії та диверсій в інших країнах ЄС.

Дії ГРУ РФ - агент, син генерала Авер'янова Фото: The Insider

Акустична зброя РФ — що відомо

The Insider навів пояснення науковців щодо того, чи можливо створити так звану "акустичну зброю" і як вона може діяти, якщо таки існує. Науковці пояснили, що мікрохвильовий або акустичний імпульс може дійсно пошкодити нейрони та мієлінову оболонку нервових клітин. Водночас у людей можуть накопичуватись негативні наслідки тривалого впливу таких імпульсів. Серед симптомів — саме ті відчуття, які мали працівники посольств США.

Дії ГРУ РФ - вплив акустичної зброї Фото: The Insider

Набір симптомів, які виникать при подібному мікрохвильовому впливі, схожий на симптоми синдрому Мінора, — вказали журналісти. Водночас саме цей синдром спеціально досліджувався в ГРУ Росі — у Військово-медичній академії імені Кірова. У цій академії працює професор Сергій Чепур, який своєю чергою, є консультантом генерала Авер'янова, — ідеться у розслідуванні.

Також вдалось вийти на людину, причетну до розробки "акустичної зброї". Зокрема, дістали набір документів, в яких фігурує громадянин РФ, працівників ГРУ та інженер Іван Терентьєв. Як з'ясувалось, серед його напрацювань — "Потенційні можливості нелетальної акустичної зброї при військових (бойових) діях у місті".

Дії ГРУ РФ - інформація про розробку акустичної зброї Фото: The Insider

Журналісти підсумували, що зібрали дані, які свідчать про зв'язок агентів ГРУ РФ з атаками на американських дипломатів. Пояснили, що мета таких атаки, які не призводили до смерті, а лише до каліцтва — вплинути на працівників посольств, щоб вони не хотіли займатись російськими питаннями.

Зазначимо, агенти Петров і Боширов фігурували у інших розслідуваннях. Зокрема, ці працівники ГРУ були причетні до організації замахів на президента України Володимира Зеленського — розповідається у розслідуванні Bellingcat. Крім того, вони з'являлись у Чехії незадовго до того, як там вибухнули склали зі снарядами.

Нагадуємо, у РФ продовжують звинувачувати Україну у теракті у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Слідчий комітет опублікував заяву, у якій у події звинувачують українські спецслужби. Крім того, згідно з даними російських слідчих, терористам начебто мали заплатити гроші з "українських криптогаманців".