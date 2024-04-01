Росія розгорнула в Середземному морі ракетний крейсер "Варяг": які цілі у ВМФ РФ

Флагман Тихоокеанського флоту пройшов через Суецький канал "у рамках далекого морського переходу". А до цього він брав участь у навчаннях зі знищення безекіпажних катерів в Аденській затоці Аравійського моря.

Угруповання російських кораблів у Середземному морі було посилено ракетним крейсером "Варяг" проєкту 1164 "Атлант", за яким був створений і знищений крейсер "Москва". Це перше розгортання корабля в регіоні з 2022 року, пишуть оглядачі Defense Express.

Зазначається, що крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту РФ пройшов через Суецький канал "у рамках далекого морського переходу", а перед цим 28 лютого крейсер "Варяг" і фрегат "Маршал Шапошников" перебували в Червоному морі.

До цього обидва бойові кораблі взяли участь у навчаннях зі знищення безекіпажних катерів в Аденській затоці Аравійського моря. Водночас оглядачі зазначили, що "Маршал Шапошников" здійснив візит до порту Массава Еритреї і має перебувати там кілька днів, але подальший його маршрут невідомий.

"Він може як знову приєднатися до "Варягу", так і повернутися до Владивостока", — ідеться в публікації.

Подальші плани ВМФ РФ

Експерти вважають, що, судячи з усього, "Варяг" має зайти в порт Тартус у Сирії, де розташована військово-морська база РФ. Вони звернули увагу, що військове командування російського флоту повторно направило крейсер у цей регіон після значної паузи з 2022 року — восени 2021 року його також було розгорнуто біля берегів Сирії.

"Тоді існував значний ризик того, що "Варяг" увійде в Чорне море з метою посилення Чорноморського флоту РФ, але до 24 лютого 2022 року він не пройшов Босфор, а далі Анкара заборонила прохід російським бойовим кораблям", — підкреслили оглядачі.

Вони зазначили, що у росіян немає можливості "розкидатися" кораблями такого класу, оскільки після знищення "Москви" на озброєнні флоту РФ перебувають два крейсери проєкту 1164 — це крейсер "Варяг" Тихоокеанського флоту і "Маршал Устинов" Північного флоту. Однак крім цих кораблів у Росії є атомний ракетний крейсер проєкту 1144 "Петр Великий" і "Адмирал Нахимов", який з 1997 року ніяк не може пройти ремонт і модернізацію.

Нагадаємо, з 11 по 15 березня в північній частині Індійського океану відбулися спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки — 2024". У маневрах взяли участь кораблі Росії, Китаю, Ірану, низки азійських країн, а також Південно-Африканської Республіки.