"Відбувається цирк": у ЗСУ вважають небезпечною ситуацію із затягуванням мобілізації

Максим Жорін зауважив обурення суспільства щодо відсутності рішень від Конгресу США, у той час, як український парламент не може більше як місяць розглянути правки до законопроєкту про мобілізацію.

Зволікання з ухваленням законопроєкту про мобілізацію №10449 і загалом гальмування процесу мобілізації є небезпечною і дивною ситуацією. Україна потребує оновлення законодавства з чіткими механізмами реєстру військовозобовʼязаних. Про це написав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram у понеділок, 1 квітня.

"Затягування прийняття закону про мобілізацію і взагалі гальмування процесу мобілізації — це вкрай дивна та небезпечна ситуація. І прибирання звідти норм про обмеження для ухилянтів теж", — наголосив він.

Він вважає, що питання мобілізації заполітизоване, а в медіа "відбувається цирк".

"І так політизували це питання — то цифри якісь вигадуючи, то ініціативи типу бронювання за гроші. Замість прийняття нагальних рішень вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Телеграму", — вважає Жорін.

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Заступник командира 3-ї ОШБр наполягає: для початку треба оновити законодавство з чіткими механізмами реєстру військовозобовʼязаних, а також відповідальністю. Після цього необхідно міняти систему відбору і підготовки та багато інших важливих аспектів.

"Всі так обурюються відсутністю рішень від Конгресу США, але в нас парламент правки до одного законопроєкту не може розглянути вже понад місяць", — нагадав Жорін.

Закон про мобілізацію: що відомо

Член оборонного комітету Федір Веніславський заявив, що деякі народні обранці намагалися подати правки, які розширюють можливості для уникнення призову. Зокрема, пропонували збільшити перелік категорій, які мають право на відстрочку чи бронювання. У такий спосіб депутати намагалися затягнути процес мобілізації.

За його словами, правки доходили до парадоксального сценарію, за якого документ із мобілізаційного може перетворитися на закон про сприяння можливості ухилення від призову за мобілізацію для тих, хто не хоче служити.

29 березня комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк прогнозує, що парламент може проголосувати за закон 10-11 квітня, а набере він чинності наприкінці травня або на початку червня.