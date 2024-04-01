Боєць ЗСУ поскаржився на свавілля командирів: в Міноборони відповіли (фото)

За словами бійця 54-ї ОМБр Андрія Васькіна, командири саджають бійців, які завинили, у "виховні хати", де у них забирають мобільні телефони та змушують працювати. У Міноборони підтверджують скарги на командирів, але запевняють, що в підвали садять через повітряні тривоги.

Боєць 25-го окремого стрілецького батальйону 54-ї окремої мотострілецької бригади ЗСУ Андрій Васьків поскаржився на командування, звинувативши його в тому, що бійців саджають до "виховних хат", де відбирають телефони і змушують працювати. Міноборони України відповіло на заяви бійця і представило ситуацію в іншому світлі. Про це пише видання ZN.UA.

Звинувачення бійця 54-ї ОМБр на адресу командування

В інтерв'ю, опублікованому 19 березня, Васькін висловив звинувачення на адресу командування батальйону, включно з начальником батальйону Олександром Крикуновим і його заступниками, зокрема замполітом Андрієм Федосовим, заступником з озброєння Сергієм Клебанським і начальником штабу Володимиром Литвинчуком, у бездіяльності та порушенні професійної етики. Він вказав на недоліки в організації бойових позицій, обмеженість у наданні бойових завдань, відсутність реагування на скарги щодо здоров'я і системне порушення честі та гідності військовослужбовців.

У своєму інтерв'ю Васькін також розповів про ситуацію, коли його посадили в підвал — так звану "виховну хату". Він описав, що його позбавили можливості зв'язку, змусили працювати вдень і закрили в підвалі на ніч.

"Привезли мене зовсім в інше місце — як виявилося пізніше, "на виховні хати". Розпитали, де служив. Сказали вимкнути телефон, сфотографували. Потім зайшов чоловік, представився полковником і запитує: "Знаєш, навіщо тебе сюди привезли?". Кажу: "Не знаю". Він засміявся і каже якомусь мужику: "Замкни його в підвалі". Завели мене в підвал", — розповів український захисник.

За його словами, завдяки втручанню командира взводу, який провів свої власні розслідування, його було звільнено.

"Туди, за його словами, вивозять непокірних, відбирають у них телефони, вдень змушують працювати, а вночі, "як собак", закривають у підвалі. Тих, хто зламався й "усвідомив", відправляють на позиції зі зброєю. Тих, хто ні, — з лопатою", — цитує видання слова військового.

Реакція Міноборони

У відповідь на запит журналістів, Міністерство оборони повідомило, що було отримано 11 скарг на дії керівництва 25-го окремого стрілецького батальйону за період з 28 січня по 5 лютого 2024 року. Усі звернення були зареєстровані та передані на розгляд до Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідь, отримана від Донецького зонального відділу Військової служби правопорядку Міноборони, пояснювала, що бійця посадили до підвалу у зв'язку з повітряною тривогою, коли військовослужбовцям було рекомендовано перебувати в безпечних місцях через імовірність ракетного удару по тій місцевості.

"Виявляється, просто була повітряна тривога і керівництво посадило бійця в підвал, бо... турбувалося про його життя..." — резюмували журналісти.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що на Запоріжжі в районі Роботиного боєць 65-ї бригади ЗСУ випадково пробрався на позицію ЗС РФ, подолавши мінне поле.

Раніше повідомлялося, що бійці прикордонної служби дроном врятували пораненого побратима. Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції були за сотню метрів.