У Росії зняли пропагандистське відео про "несправедливу" мобілізацію в Україні, — ISW

Матеріал поширюють проросійські канали, щоб підірвати довіру українців до уряду. За даними росЗМІ, для проєкту знялися професійні актори, і один з них вже "рекламував" вибори.

Російські пропагандисти поширюють відео про мобілізацію в Україні. Ворожа мета — "підірвати довіру українців до влади". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 квітня.

"Це пропагандистське відео має високу виробничу цінність і кінематографічну витонченість, що свідчить про те, що воно є продуктом узгодженої інформаційної операції, яка добре забезпечена ресурсами", — зазначили аналітики.

Російські опозиційні видання проінформували, що у відео знялися професійні актори. Раніше вони брали участь у телешоу. Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у пропагандистському проєкті та заявив, що знімається нібито тільки у кіно.

"Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій, і характеристики цього нещодавнього відео вказують на те, що відео підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду та мобілізаційних зусиль, сіяння внутрішнього невдоволення", — підкреслили в ISW.

За даними російського медіа "Агентство", роль сина, який розважається та не боїться призову, зіграв 26-річний Максим Громов. Він є випускником Ярославського театрального інституту та живе у Москві, грав у театрі "Антреприза".

"Напередодні виборів Громов знімався у пропагандистському ролику, який закликав людей голосувати. Тоді актор зізнався, що потрапив на знімання через чат з підбору акторів", — повідомили журналісти.

Роль військового зіграв 31-річний Олександр Панов. Він є випускником Тюменського держінституту культури та Єкатеринбурзького театрального інституту. У 2000-2022 роках актор працював у Тюменському театрі ляльок і масок, також знімався у фільмах — "Тобол", "Братишка", "Не спеши", "Любовная магия" та "Гадалка". Живе Панов у Тюмені.

"Головна ідея ролика цілком застосовна до Росії. Діти російських високопосадовців та бізнесменів уникли мобілізації", — додали в медіа.

Пропагандистське відео, про яке йдеться

Нагадаємо, також в ISW проінформували, що США хочуть подвоїти виробництво артснарядів для підтримки України. Вашингтон планує закупити турецьку вибухівку та вже уклав контракт на будівництво трьох виробничих ліній деталей 155-мм боєприпасів.

У ГУР повідомляли, що мобілізовані росіяни майже одразу опиняються на передовій в Україні. На підготовку нових підрозділів у країні-агресорці виділяють менш як місяць.