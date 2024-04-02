"Блискавка серед блискавок": з F-35 зняли обмеження в польотах в грозу

Винищувач F-35 прозвали "Блискавкою". Іронічно, але він не мав права на польоти під час блискавок у повітрі. Проте Lockheed Martin вирішили проблему з системою OBIGGS.

Пентагон скасував обмеження по польотах під час грози для винищувача F-35 Lightning II, яке діяло з 2020 року. Про це повідомляє Breaking Defense.

Міністерство оборони США офіційно зняло обмеження на польоти для винищувача F-35 під час негоди. Lockheed Martin розробив апаратне і програмне забезпечення для захисту від блискавок. Мова йде про сухопутну версію F-35A. Заборону на польоти під час негоди вводили у червні 2020 року, коли на 24 літаках виявили пошкоджені трубки бортової системи генерації інертного газу (OBIGGS). Після цього льотчикам треба було уникати негоди на відстані до 40 км.

Система OBIGGS запобігає вибуху літака при влучанні блискавки, бо збагачене азотом повітря закачується в паливні баки, щоб зробити його вміст інертним. Виявлені у 2020 році пошкодження трубок, що несуть інертний газ, викликали побоювання, що система не буде функціонувати належним чином в екстрених ситуаціях.

В офісі програми F-35 відмовились прокоментувати, скільки F-35 отримали відповідне оновлення для польотів в негоду. Проте вони повідомили, що тестування проводились поєднанням лабораторних і льотних випробувань. Іронічно, але літак F-35 отримав прізвисько Lightning II. Офіційна і повна назва F-35 Joint Strike Fighter.

У виданні додають, що різні обмеження на негоду вже не раз діяли. На початку 2010-х років так само вводилися обмеження через виявлення недостатньої кількості збагаченого азотом газу у паливних баках. Це визнали небезпечним. Обмеження зняли у 2014 році.

Нагадаємо, 13 березня Пентагон схвалив серійне виробництво винищувача F-35. При тому, що воно триває вже багато років.

Раніше F-35A офіційно став носієм ядерної зброї з бомбами B61-12.