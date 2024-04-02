Чоловік пройшов медогляд та отримав "бойову повістку", але заявив, що як свідок Єгови служити не може. Раніше він вже проходив службу як санінструктор і робив перев’язки, але раптом "почав боятись крові".

Українець спробував ухилитись від мобілізації, обґрунтувавши своє небажання служити у війську релігією. Про це відомо з вироку Білопільського районного суду Сумської області від 28 березня.

Уродженець селища Недригайлів є військовозобов’язаним і 14 лютого отримав "бойову повістку". Він мав прибути у місце збору зранку 21 лютого, звідки чоловіка б відправили у військову частину для проходження служби.

Однак у призначену дату працівники ТЦК на призовника так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

На суді українець свою вину не визнав та повідомив, що 25 листопада 2023 року похрестився у свідка Єгови. Зі слів чоловіка, йому принесли додому повістку 1 лютого. 6 лютого він за нею сходив у військкомат та пройшов медогляд, після чого був визнаний ВЛК придатним до служби.

Разом з висновком лікарів військовозобов’язаний заніс у ТЦК довідку про те, що є свідком Єгови. Він запевнив, що не може служити через релігійні переконання, та того ж дня подав відповідну заяву.

Отримавши "бойову повістку" про мобілізацію зв’язківцем, чоловік подзвонив у військкомат і попередив, що сповіщення проігнорує. Він підтвердив, що раніше служив як санінструктор — лікував людей, робив перев’язки тощо.

"Його віра дозволяє надавати людям медичну допомогу, але перев’язки він робити не може, оскільки останнім часом почав боятися крові, що ніяк не пов’язано з його вірою. У лютому 2024 року у військкоматі йому пропонували навчатися на зв’язківця, але він відмовився, оскільки після цього його могли відправити туди, де вбивають і багато крові", — передали у суді.

Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи розповів, що українця мали відправити на навчання, "максимально віддалені від бойових дій". На його думку, те, що чоловік вирішив стати свідком Єгови після оголошення мобілізації й воєнного стану, наштовхує на думку, що це було зроблено навмисно.

Мати ухилянта заявила, що він вивчав православну Біблію з часів навчання в училищі та взявся за Біблію Свідків Єгови наприкінці 2020 року. Священнослужитель Свідків Єгови підтвердив, що українець ходив на служби з 2020 року, але охрестився через три роки.

У суді наголосили, що призовник не мав підстав на альтернативну службу та проігнорував повістку без поважних причин. Також у вироку наголосили, що сам ухилянт пояснив свій вчинок не релігійними поглядами, а небажанням служити там, де "вбивають і багато крові". Чоловіка визнали винним та призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють відео з наративом про "несправедливу" мобілізацію в Україні. Аналітики ISW зазначили, що воно є продуктом "узгодженої інформаційної операції, яка добре забезпечена ресурсами".

Законом встановлені 11 головних обов’язків українців, що стоять на військовому обліку. Згідно з ними є низка випадків, у яких військовозобов’язані мають приходити у ТЦК навіть без повістки.