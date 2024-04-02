Кораблі КНР під прицілом: на Окінаві розмістили перші ракетні комплекси Type 12

Японські ракети Type 12, зазначили експерти, наразі мають дальність до 400 км. Однак у рамках переозброєння японських сил, їхню дальність до 2026 року буде збільшено до 1000 км.

Японські військові 30 березня розмістили на Окінаві перший протикорабельний комплекс, озброєний ракетами Type 12, з метою організації оборони на тлі зростаючої активності військових кораблів Китаю в регіоні. Для цього було сформовано 7-й полк ракетних військ, повідомляє пресслужба Сухопутних сил Самооборони Японії.

Зазначається, що основним завданням підрозділу буде спостереження за китайськими військовими суднами, що курсують у водах між Окінавою та островом Міяко.

Заступник міністра оборони країни Макото Онікі Міноборони у зв'язку з цим заявив, що Окінава має важливе стратегічне значення для оборони Японії. Крім того, острів має стратегічне значення і в системі оборони США в регіоні. Тому на базі в Окінаві розміщено близько 30 000 військовослужбовців усіх чотирьох родів військ.

Ракети Type 12 і безпека Японії

Військові оглядачі The Eurasian Times пишуть, що японські ракети Type 12 від Mitsubishi Heavy володіють передовими характеристиками, включно з системами радіолокаційного, інерційного та GPS наведення. За різними оцінками, зброя до всього іншого здатна обходити ППО противника.

Дальність дії ракети становить від 200 до 400 км, але до 2026 року планується збільшити її дальність до 1000 кілометрів. Ця ініціатива узгоджується з амбітною програмою переозброєння Японії вартістю 320 млрд доларів, оголошеною 2022 року.

Експерти підкреслили, що розміщення ракет класу "земля-море" Type 12 на головному острові Окінава — це прямий сигнал Китаю, щоб він не розширював свою військову присутність у західній частині Тихого океану. Токіо розглядає агресивні кроки китайських збройних сил як свідчення найсерйознішої і найскладнішої обстановки у сфері безпеки, з якою він стикався з часів закінчення Другої світової війни.

"Це розгортання — лише один із багатьох кроків, яких вживає Токіо для зміцнення своєї оборони в умовах зростаючої напруженості", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, морські Сили самооборони Японії ввели в дію третій дизель-електричний ударний підводний човен JS Jingei класу Taigei, що має велику підводну витривалість. Субмарина озброєна новітніми ракетами Type 18, а також здатна застосовувати протикорабельні UGM-84L Harpoon Block II.