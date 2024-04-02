США не підтримують Україну у питанні знищення цілей всередині РФ, — посол США в НАТО

Попри те, що Росія включена до списку прямої загрози для НАТО, Сполучені Штати не підтримують удари по цілях всередині РФ, які завдають українці. Також Вашингтон не планує ставати стороною конфлікту та відправляти свої війська в Україну, запевнила дипломатка.

Україна має повне право захищати свою територію від російської агресії, проте Сполучені Штати Америки не підтримують завдавання ударів по цілях, які розташовані всередині Росії. Про це заявила посол США в НАТО Джуліана Сміт, повідомив Інтерфакс-Україна.

"З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів", — сказала Сміт.

Вона уточнила, що мета Сполучених Штатів полягає у тому, щоб допомагати українцям продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою, проте без відправлення американських військ в Україну.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти з першого дня, що ми не зацікавлені в тому, щоб ставати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії", — наголосила Сміт.

Посолка США в НАТО пояснила, що Росію включили до списку прямої загрози для Альянсу не випадково, адже історія показала, що у випадках, коли диктатора не зупиняють він продовжує свою агресію далі.

"Якщо вони (українці, — ред.) не доб'ються успіху, звісно, є побоювання, що Росія відчує себе вимушеною продовжувати йти, але ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в Балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", — зазначила Сміт.

Нагадаємо, 26 березня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки не заохочують і не підтримують удари України за межами її кордонів.

22 березня у Financial Times повідомили, що США закликали Україну відмовитись від ударів по російських заводах, бо через це можуть зрости ціни нафту і РФ може атакувати у відповідь.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна діє відповідно до найкращих стандартів НАТО. Вона нагадала, що почула від партнерів з Альянсу на початку повномасштабної війни.