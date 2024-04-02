Вдарили авіаційною ракетою: у Дніпрі вибух пошкодив школу, є поранені діти, — ОДА (відео)

Російська авіаційна ракета вибухнула поруч зі школою у Дніпрі. Школярі отримали поранення, хоч на момент влучання мали перебувати в укритті.

У Дніпрі внаслідок удару російської авіаційної ракети атаки отримали поранення діти, віком від 14 до 17 років. У навчальному закладі, розташованому неподалік від епіцентру вибуху, повилітало скло у вікнах, потрощено меблі. Про деталі обстрілу ЗС РФ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів у Telegram-каналі.

Зі слів посадовця, у Дніпрі не загинула жодна дитина завдяки тому, що школярі на момент російського удару перебували в укритті. Однак згодом він уточнив, що є поранені: це четверо підлітків віком від 14 до 17 років. За кілька хвилин додав, що поранено ще п'яту дитину — вік не повідомив.

Крім того, від атаки ЗС РФ постраждали дорослі — попередньо, вісім осіб. Поранені перебувають у лікарні, їм надають допомогу, — написав Лисак. Частина не потребували госпіталізації та пішли додому.

Обстріл Дніпра - Лисак про наслідки атаку РФ 2 квітня Фото: Скриншот

Обстріл Дніпра — деталі подій 2 квітня

Про атаку на Дніпро стало відомо о 16:38 — про це попередили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Військові пояснили, що ворог застосовує керовану авіаракету. Про тип ракети поки що інформації немає.

У мережі опублікували відео з моментом удару російського снаряда по школі. Чути, як оператор, який веде запис, рухається по приміщенню, а під ногами тріщить скло, уламки меблів і освітлювальних приладів.

Про один з попередніх ударів РФ по Дніпру раніше писав Фокус. Подія сталась 2 березня: по місту поцілили ракетою, здійнялась пожежа. Тоді ж постраждав Нікополь. Як пояснив Сергій Лисак, по цьому населеному пункту вдарили дроном-камікадзе.

Нагадуємо, в ніч на 2 квітня російські війська атакували України Shahed-136 та авіаракетами, — розповіли Повітряні сили ЗСУ. З 10 БПЛА вдалось збити дев'ять. Про знищення керованої авіаракети Х-59 не повідомляли.

Зранку 2 квітня стало відомо про атаку дронів по військових об'єктах РФ у Татарстані. Відео з місця подій показали досить великий літаючий пристрій, який вибухнув на території майданчика, на якому росіяни складали дрони-камікадзе. Інший удар стався на нафтопереробному заводі, розташованому на 30 км південніше. В Міноборони РФ заявили, що сили ППО начебто збили усі повітряні цілі. Однак на фото помітно пожежу на устаткуванні НПЗ.