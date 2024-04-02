"Один з останніх сигналів": Лукашенко може готуватися до війни з Україною та ЄС, — майор ЗСУ

За словами майора Максима Жоріна, Кремль завжди любив вести війни "непотрібними" для Володимира Путіна людьми, і білоруси, в уявленні РФ, є абсолютно законним "ресурсом".

Після заяви Олександра Лукашенка про нарощування військової потужності Республіки Білорусь будь-які навчання за участю білоруських військовослужбовців слід розглядати як підготовку до майбутньої участі Мінська у війні з Україною та Європою. Таку думку висловив майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 2 квітня.

Офіцер зазначив, що зі слів Лукашенка не випливає, що завтра почнеться наступ із Білорусі на Київ, однак слід враховувати, що з території цієї країни з перших днів повномасштабної війни летіли ракети на Україну.

"Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми — від дебілів-колабораціоністів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", — заявив майор.

Жорін підкреслив, що Білорусь уже давно не є незалежною країною, тому може бути використана Росією.

"Це, можливо, один з останніх сигналів для переляканого Заходу, що варто вже зібратися і готуватися до війни", — припустив військовий.

Жорін про загрозу з боку Білорусі Фото: Скриншот

Що сказав Лукашенко

Нагадаємо, 2 квітня під час поїздки до Гродно Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче воювати, але в країні посилено проводять необхідну підготовку та озброєння військових підрозділів.

"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні", — сказав політик.""

Водночас Лукашенко підкреслив, що в Мінську хочуть "побудувати своє мирне майбутнє" і "налаштовані тільки на творення".

Раніше, 26 березня, Олександр Лукашенко поспілкувався з командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком, поцікавившись шириною Сувальського коридору, про який "вони" весь час "вякають".