"Один з останніх сигналів": Лукашенко може готуватися до війни з Україною та ЄС, — майор ЗСУ
За словами майора Максима Жоріна, Кремль завжди любив вести війни "непотрібними" для Володимира Путіна людьми, і білоруси, в уявленні РФ, є абсолютно законним "ресурсом".
Після заяви Олександра Лукашенка про нарощування військової потужності Республіки Білорусь будь-які навчання за участю білоруських військовослужбовців слід розглядати як підготовку до майбутньої участі Мінська у війні з Україною та Європою. Таку думку висловив майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 2 квітня.
Офіцер зазначив, що зі слів Лукашенка не випливає, що завтра почнеться наступ із Білорусі на Київ, однак слід враховувати, що з території цієї країни з перших днів повномасштабної війни летіли ракети на Україну.
"Кремль завжди любив воювати "непотрібними" для Путіна людьми — від дебілів-колабораціоністів з ОРДЛО до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним "ресурсом", — заявив майор.
Жорін підкреслив, що Білорусь уже давно не є незалежною країною, тому може бути використана Росією.
"Це, можливо, один з останніх сигналів для переляканого Заходу, що варто вже зібратися і готуватися до війни", — припустив військовий.
Що сказав Лукашенко
Нагадаємо, 2 квітня під час поїздки до Гродно Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче воювати, але в країні посилено проводять необхідну підготовку та озброєння військових підрозділів.
"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні", — сказав політик.""
Водночас Лукашенко підкреслив, що в Мінську хочуть "побудувати своє мирне майбутнє" і "налаштовані тільки на творення".
Раніше, 26 березня, Олександр Лукашенко поспілкувався з командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком, поцікавившись шириною Сувальського коридору, про який "вони" весь час "вякають".