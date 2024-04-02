У РФ натякнули, що заводи Татарстану БПЛА атакували з Казахстану: з'явилася реакція Астани

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

Міністерство оборони Казахстану спростувало поширювану в Telegram-каналах інформацію про те, що безпілотні апарати, які здійснили атаки на об'єкти в Татарстані (Росія), були запущені з території республіки. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, опублікованій 2 квітня.

У своїй заяві представники відомства назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

"Поширювана в деяких Telegram-каналах інформація про те, що нібито безпілотники, які атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні міністерства.

Атака БПЛА на заводи в Татарстані

2 квітня повідомлялося, що невідомі безпілотники атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

За попередньою інформацією, дрони атакували нафтопереробний завод і особливу економічну зону "Алабуга", на якій росіяни могли вже налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють про руйнування і кількох постраждалих.

У Держдумі РФ висловилися щодо удару БПЛА по Татарстану. За словами голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, росіяни мають справу з "дуже підлим противником", з яким складно впоратися. На запитання про те, коли припиняться удари по території Росії, Картаполов заявив, що для цього війська РФ потрібно захопити столицю України.

Зі свого боку, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.