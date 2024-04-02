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У РФ натякнули, що заводи Татарстану БПЛА атакували з Казахстану: з'явилася реакція Астани

Володимир Пєнов
Фото: Baza | Наслідки атаки БПЛА на один з об'єктів у Татарстані

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

Міністерство оборони Казахстану спростувало поширювану в Telegram-каналах інформацію про те, що безпілотні апарати, які здійснили атаки на об'єкти в Татарстані (Росія), були запущені з території республіки. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, опублікованій 2 квітня.

У своїй заяві представники відомства назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

"Поширювана в деяких Telegram-каналах інформація про те, що нібито безпілотники, які атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні міністерства.

Атака БПЛА на заводи в Татарстані

2 квітня повідомлялося, що невідомі безпілотники атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

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За попередньою інформацією, дрони атакували нафтопереробний завод і особливу економічну зону "Алабуга", на якій росіяни могли вже налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють про руйнування і кількох постраждалих.

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У Держдумі РФ висловилися щодо удару БПЛА по Татарстану. За словами голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, росіяни мають справу з "дуже підлим противником", з яким складно впоратися. На запитання про те, коли припиняться удари по території Росії, Картаполов заявив, що для цього війська РФ потрібно захопити столицю України.

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Зі свого боку, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.