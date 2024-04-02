Е-повістки не передбачені законом: у Мінобороні пояснили суть е-кабінету військового (відео)

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко однозначно відповіла, що у чинному документі немає положення про онлайн-повістки.

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10062, який передбачає запуск е-кабінету військовозобов’язаного. Картку цього закону розміщено на офіційному вебпорталі Верховної Ради. Які нововведення запроваджує цей закон, зокрема у цифровізації української армії, розповіла в ефірі телеканалу "Суспільне Новини" заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Посадовиця насамперед відповіла про вручення онлайн-повісток через е-кабінет військовозобов'язаного. Вона однозначно запевнила, що у чинному документі немає такого положення.

"В електронному кабінеті військовозобов'язаного не буде повісток", – запевнила Черногоренко.

Законопроєкт, за словами Черногоренко, передусім запроваджує можливість створення і використання цифрового військово-облікового документа (сертифікату).

"Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям", — зазначила вона.

Що таке електронний кабінет військовозобов'язаного

За законопроєктом, поінформувала Черногоренко, передбачено вдосконалення реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, зокрема у частині налагодження взаємодії між реєстром "Оберіг" та іншими реєстрами оборонного відомства.

"Створять єдиний реєстр мобілізованих. Він буде прив'язаний до єдиного реєстру виборців, якого зараз фактично не існує", — зауважила заступниця міністра.

Крім того, законопроєкт №10062, підписаний президентом, який по суті став співавтором цього документа, за словами Черногоренко, допоможе здійснити цифрову революцію в армії і створить нову філософію, нову сутність сервісу для військових.

По-перше, при створенні е-кабінету військовозобов’язаного більше немає потреби фізично йти до ТЦК та СП, а можливо з будь-якої зручної локації перевірити свої персональні дані, подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій, уникнути зайвих черг і втрати часу.

По-друге, історичним кроком, що долучає Україну до всього цивілізованого світу, Черногоренко назвала можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

"Це не тільки посилить наш кіберзахист і покращить обмін даними. Ми зможемо отримувати більший обсяг розвідувальних даних, самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки та інформації застосовувати до вітчизняних бойових систем та електронних сервісів для війська, що надасть більшої гнучкості та автономії", — пояснила заступниця міністра.

По-третє, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе провести смарт-мобілізацію, долучити мобілізованих через рекрутингові центри до тих професій, які необхідні українській армії і водночас в яких вони почуватимуться впевнено і діятимуть ефективно, аби виконувати відповідні військові задачі.

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