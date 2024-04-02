Пошкодили коледж і дитячий садок: Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру (відео)

За словами українського президента, за свої терористичні атаки окупанти отримують "щоразу більш далекобійні відповіді".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Збройних сил Російської Федерації по Дніпру 2 квітня. Звернення голови держави опубліковано в його офіційному Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. За інформацією президента, окупанти пошкодили будівлі коледжу та дитячого садка.

"Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якомога швидше надати людям допомогу. Це найважливіше", — сказав український лідер.

Президент також підкреслив, що не менш важливим є той факт, що у відповідь на свій терор росіяни отримують "щоразу більш далекобійні відповіді". Голова держави висловив подяку всім, хто це забезпечує.

"Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, — всі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло має втрачати. І буде втрачати", — заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що системи ППО, які зараз є у світі, можуть врятувати тисячі життів від терористичних атак Росії, тому вони не повинні "припадати пилом десь на базах".

Обстріл Дніпра 2 квітня: що відомо

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти атакували місто Дніпро ракетами.

Начальник ОВА Сергій Лисак зазначив, що в навчальному закладі, розташованому неподалік від епіцентру вибуху, вилетіли шибки у вікнах, розбито меблі. За словами чиновника, у Дніпрі не загинула жодна дитина завдяки тому, що школярі на момент російського удару перебували в укритті, проте є поранені.

Пізніше Лисак уточнив, що внаслідок російського удару по Дніпру постраждали 18 осіб, серед 12 госпіталізованих п'ятеро — діти. Згідно з оцінкою лікарів, вони дістали поранення середньої тяжкості.

Глава ОВА відвідав поранених дітей Фото: Сергій Лисак / Telegram

Раніше, під час нічної атаки БПЛА на Дніпро, було частково зруйновано тренувальну базу футбольного клубу "Дніпро-1", на якій тренуються футболісти української Прем'єр-ліги.