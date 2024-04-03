Завод із виробництва "Шахедів" і НПЗ: усе, що відомо про удар БПЛА в Татарстані (фото)

За даними журналістів, безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти, на яку припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу — понад 17 млн тонн.

Вперше за час розв'язаної Росією війни в Україні українські дрони пролетіли близько 1300 кілометрів, щоб досягти мети в російській республіці Татарстан. Фокус зібрав усю наявну інформацію про атаку на завод з випуску "Шахедів" у Єлабузі та НПЗ у Нижньокамську.

Під час атаки БПЛА в Єлабузі та Нижньокамську (Татарстан) було уражено промислову зону, де випускають "Шахеди", які широко використовуються для обстрілів України. За даними місцевих ЗМІ, це перший подібний випадок і найглибший удар по території РФ з початку війни.

На відео, опублікованому в російських соцмережах у вівторок, показано момент, коли дрон завдає удару по об'єкту в Єлабузі, після чого в повітрі з'являється величезна вогняна хмара.

Уперше про удар уранці 2 квітня повідомили представники пресслужби особливої економічної зони "Алабуга". Зазначалося, що два дрони з "обладнанням країн НАТО" вдарили по гуртожитку ОЕЗ. Глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив про атаки на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Татарстан на карті

"Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено", — ідеться в публікації.

Мер Нижньокамська Раміль Муллін заявив, що безпілотник намагався атакувати місцевий НПЗ, але його перехопила РЕБ.

За інформацією Baza, у Нижньокамську дрон влучив в установку дочірнього підприємства "Татнафти" — заводу "Танеко". Агентство Reuters, після аналізу наявних даних повідомило, що безпілотник потрапив в установку первинного перероблення нафти, на яку припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу. Загалом це понад 17 млн тонн.

Уламки БПЛА

У РФ також показали уламки БПЛА, який міг вдарити по заводу в Татарстані. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео у своєму Telegram-каналі. За твердженнями російської сторони, це те, що залишилося від українського безпілотника.

Удар дрона в Татарстані — операція ГУР

За даними джерел "РБК-Україна" в силових відомствах, за атакою в Єлабузі стоїть ГУР, а удар по НПЗ у Нижньокамську ГУР організувало спільно з СБУ. Повідомляється, що внаслідок атаки сталися істотні руйнування виробничих потужностей.

Але офіційних коментарів від України не було, як, зрештою, і про інші подібні атаки на військові об'єкти у РФ.

Удар дрона в Татарстані — у РФ приховують масштаби

За словами майора запасу Олексія Гетьмана, російська влада намагається зменшити масштаби пошкоджень НПЗ і заводу з випуску дронів-камікадзе. Українським спецслужбам було відомо про запущене в Єлабузі виробництво ще влітку 2023 року.

Гетьман зазначив, що влада РФ наполягатиме на тому, що нічого серйозного не пошкоджено, і що постраждали цивільні жителі.

"І, звісно, можна очікувати, що, обов'язково, "постраждали жінки та діти або літні люди", — зазначив аналітик.

Дрони з Казахстану

У РФ також натякнули, що заводи в Татарстані могли бути атаковані дронами з Казахстану, на що в Астані відповіли, що подібні твердження — "інсинуації", які спрямовані на те, щоб дискредитувати країну. Влада закликала громадськість не реагувати на чутки та довіряти офіційним джерелам.

Представники Кремля також заявили, що військове керівництво докладає зусиль, щоб мінімізувати загрозу ударів по об'єктах у РФ.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих в "Алабузі". Але згодом місцеве керівництво заявило про постраждалих 13 студентів "Алабуга Політех". За даними "Агентства", постраждалий гуртожиток розташований за 300-400 метрів від цеху зі складання дронів-камікадзе "Шахед", якими РФ обстрілює українські міста.

Журналісти "Радіо Свобода" геолокували місце падіння безпілотника і повідомляють, що виробничий цех розташований через дорогу від хостела.

Нагадаємо, що глава Мінцифри України Михайло Федоров заявив в інтерв'ю Die Welt, що у Києва тепер є безпілотники, здатні вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів. За його словами, більшість дронів, які атакували російські нафтопереробні заводи, дальністю 700-1000 км. Але тепер з'явилися і моделі, які можуть пролітати далі 1000 км.

Також повідомлялося, що білоруський політик Олександр Лукашенко може готуватися до війни з Україною та ЄС.