"Ніякого набору обертів": експерт розповів, чому наступ ЗС РФ влітку малоймовірний

За словами Петра Черника, противник навряд чи відмовиться від своїх цілей і його можна тільки зупинити за допомогою знищення. Поки що фіксується, що після захоплення Авдіївки на Донбасі окупанти зупинилися.

Дедалі частіше з'являються розмови про те, що Росія має намір почати новий наступ в Україні, який буде масштабним. З цього приводу в інтерв'ю виданню Obozrevatel висловився військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

За його словами, на фронті вже тривалий час триває щоденна робота на виснаження і російські окупанти дійсно тиснуть на всьому полі бою. Водночас, поки що зарано говорити про можливі активності з наступом у травні чи червні.

"Немає ніякого набору обертів, я його не бачу. Де воно? Авдіївку взяли і зупинилися. Коли до нас надійде інформація про те, що, наприклад, ворог до лінії фронту приєднав ще хоча б 50 тисяч особового складу, коли буде відомо, що ворог зумів прорвати окремі локації на глибину хоча б 50 кілометрів, тоді я скажу, що є набір обертів", — заявив Петро Черник.

Водночас найближчим часом росіяни мають намір створити нові підрозділи військ, про що раніше вже заявляв міністр оборони Сергій Шойгу. Йдеться про 14 дивізій, 16 бригад, 2 загальновійськові армії.

Це говорить про те, що завдання російського президента Володимира Путіна абсолютно не змінилися. Він готовий далі тероризувати Україну і захоплювати нові території.

"Багато це чи мало? Бригада — це 5 тисяч, дивізія — це 12,5 тисяч. Множимо і маємо показники, які вони перед собою поставили. Але це не буде одномоментно. Це щонайменше на півроку. Щонайменше... Вони не відмовляться від цих цілей, їх можна тільки зупинити. Знищувати, знищувати і ще раз знищувати. Немає інших варіантів і не буде", — підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що війська РФ зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку, про що йдеться у звіті ISW. Обмеженість людських ресурсів і планування, на думку американських аналітиків, не дадуть змоги російським окупантам завдати удару на кількох напрямках одночасно.