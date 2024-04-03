"Ближче до лінії зіткнення": залізниця в окупації може бути вразливішою за Кримський міст, — ВМС

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, після ударів по Кримському півострову противник усвідомив, що йому потрібно налагодити логістику в інший спосіб. Водночас будівництво залізниці може обернутися для Москви провалом.

Окупанти продовжують будівництво залізниці, яка повинна буде з'єднати російські території з тимчасово окупованими українськими. Зокрема йдеться про маршрут Ростов-на-Дону — Маріуполь — Крим. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom розповів, чому для противника вона може виявитися небезпечною.

За його словами, альтернативний маршрут через Азовське узбережжя може в результаті виявитися вразливішим, ніж Кримський міст. Усе через загрозу ударів.

При цьому, атаки на незаконну споруду через Керченську затоку, яких уже було кілька, з великою часткою ймовірності продовжаться.

"Залізниця — це фактично якщо не визнання з боку російських окупантів, що міст приречений, то, принаймні, спосіб підстрахуватися. Тобто вони усвідомлюють, що рано чи пізно у них така проблема виникне, і вони, відповідно, реагують. Тут теж варто віддати їм належне. Залізницю вони будувати вміють, тому що вона у них є воєнізованою структурою, у них залишилися залізничні війська у спадок від СРСР", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС нагадав, що у противника фіксувалися серйозні проблеми з логістикою через ефективні удари української сторони по Кримському мосту. Опори були пошкоджені і для логістики його використовувати стало небезпечно. Після цього противник використовував для поставок об'ємних вантажів великі десантні кораблі, але паралельно йшла робота над будівництвом альтернативного маршруту, який також може виявитися вразливим.

"Що стосується залізниці, то вона розташована ближче до лінії бойового зіткнення, ніж міст, тобто вона більш вразлива, звісно ж, але й відновлювати її набагато простіше і швидше, ніж міст. Тому з часом побачимо, до чого це призведе", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 31 березня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що РФ майже добудувала залізницю на півдні. Противник прагне з'єднати свою територію із захопленими територіями України. Водночас, є шанси, що плани агресора можуть зірвати.