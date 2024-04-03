Впритул до коледжу і дитсадка: ЗМІ показали наслідки ударів РФ по Дніпру (відео)

У Дніпрі російські ракети вибухнули біля двох навчальних закладів та об'єкта критичної інфраструктури. У закладах перебувало кілька сотень дітей. Крім того, відбувались тренування з олімпійських видів спорту.

Під час обстрілу 2 квітня неподалік від навчальних закладів Дніпра сталось два вибухи. Кілька дітей саме добігали до укриття, коли вибухова хвиля вибила скло з шибок. Дітлахи у садочку на момент удару перебували у безпеці, тому їх не засипало уламками верхнього поверху. Про наслідки обстрілу Дніпра ідеться у репортажі ТСН.

Журналісти розповіли, що ракети ЗС РФ вибухнули неподалік від трьох будівель — спортивного коледжу, дитячого садка та об'єкта критичної інфраструктури. Удар вибив шибки у спортивному залі, де саме тренувались з 16 олімпійських видів спорту, — розповіли в сюжеті.

Тренер з футболу Євген Порошенко пояснив, що скомандував дітям бігти в укриття. З його слів, більшість встигли сховатись, але четверо саме добігали, коли стався вибух — вони отримали осколкові поранення.

Обстріл Дніпра - розповідь тренера Фото: ТСН Обстріл Дніпра - руйнування у спортивному коледжі

У спортивному коледжі навчається близько півтори тисячі дітей. Тепер, коли класи та житлові приміщення зруйновані, батьки їх забирають додому, — розповіли автори сюжету.

Ще одна будівля, яка потрапила під російський обстріл — дитячий садок. Тут вихователі вчасно провели підопічних у безпечне місце. Зі слів представників обласної ОВА, вихованці садка не постраждали.

На кадрах з місця подій можна побачити рівень пошкоджень дитсадка: вилетіли усі вікна, зламані меблі всередині приміщення.

Обстріл Дніпра - вигляд дитсадка після удару ЗС РФ Фото: ТСН Обстріл Дніпра - руйнуваннв дитсадку Фото: ТСН

Крім того, після російської повітряної атаки виникла пожежа, яку гасили працівники ДСНС.

Обстріл Дніпра — деталі подій 2 квітня

Зазначимо, близько 17:00 2 квітня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що ЗС РФ вдарили по Дніпру авіаційними ракетами. Згідно з попередніми даними, стались вибухи неподалік від навчальних закладів, були поранені громадяни.

Згодом чиновник уточнив наслідки російського обстрілу. З його слів, п'ятеро дітей отримали поранення, але більшість врятуватись, бо вчасно прийшли в укриття. Крім того, травмувались восьмеро дорослих. Частину постраждалих госпіталізували, частина були у стані, коли їх відправили додому.

Нагадуємо, в ніч на 3 квітня ЗС РФ запустили по Україні чотири дрони-камікадзе Shahed-136, — повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Напередодні, 2 квітня, ворог запустив дев'ять ударних безпілотників. Під час нічного удару росіяни пошкодили базу футбольного клубу "Дніпро-1".

2 квітня стало відомо про атаку великого дрона на завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Щоб дістатись до цілі, пристрій здолав близько 1 200 км, — OSINT-розслідувачі назвали координати ударів.