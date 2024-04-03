Затримка на 11 років: у ВМС США суттєві проблеми з термінами виробництва нових кораблів

Підводний човен класу Columbia затримується на рік-півтора, фрегат Constellation — 3 роки. І так ще з деякими важливими програмами.

Військово-морські сили США оприлюднили дані по затримці важливих кораблів і підводних човнів для армії. Затримки становлять від одного до трьох років. Про це повідомляє Breaking News.

Загальна оцінка ВМС США із затриманням бойових кораблів складає понад 11 років. Це відбувається на тлі побоювань щодо потенційного конфлікту в Тихому океані і необхідності оновлювати сили Військово-морських сил. У звіті йдеться про такі затримки.

Перший підводний човен класу Colubmia, що будується спільно компаніями General Dynamics Electric Boat і HII, за прогнозами, запізнюється на 12-16 місяців.

Четвертий і п'ятий блоки підводного човна класу Virginia, що також будується компаніями Electric Boat і HII, запізнюються на 36 і 24 місяці.

Перший фрегат класу Constellation від Fincantieri Marinette Marine відстає від графіка на 36 місяців.

Майбутній авіаносець Enterprise (CVN-80), що будується компанією HII, запізнюється приблизно на 18-26 місяців.

Автори зазначають, що це рідкісний випадок, коли ВМС визнають затримки дуже важливих програм для військових.

"Ми виявили, що у нас є проблеми, які також потребують вирішення. Але у нас ще немає всіх цих речей повністю. У нас немає детальних планів дій, етапів, ініціатив – ми визначаємо та глибоко досліджуємо, де ми зараз знаходимося в підході "будь реальним, ставай кращим", — пояснив старший керівник відділу закупівель ВМС США Ніколас Гертін.

Мета огляду полягає в тому, щоб забезпечити оцінку причин, які призвели до затримок, особливо фрегатів Constellation і субмарин класу Columbia. Кораблебудівна галузь постраждала від пандемії коронавірусу і тепер виробник має змінювати ланцюжок постачання. З опублікованого документа наразі не зрозуміло, як ВМС планують розвʼязувати проблему із затримок. Військові повідомили, що наразі не потрібно змінювати бюджет на 2025 рік, щоб змінити ситуацію.

Нагадаємо, 28 березні ЗМІ писали, що ВМС США випробують мікрохвильову зброю проти дронів і ракет Китаю.

Раніше у ВМС США повідомляли, що роботи допомагатимуть будувати фрегати, щоб зменшити відставання від графіку.