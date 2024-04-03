ВМС США вперше направляють безпілотник-розвідник MQ-4C Triton до Європи (фото)

Розвідувальний БПЛА буде розгорнуто на авіабазі Сігонелла на Сицилії. Там же базуються американські протичовнові літаки P-8A Poseidon, можливості яких розширить MQ-4C Triton.

Військово-морські сили США 30 березня перекинули в Італію розвідувальний безпілотник великої дальності MQ-4C Triton на військово-морську авіаційну станцію (NAS) Сігонелла, розташовану на Сицилії. Це перше розміщення таки БПЛА в Європі, яке має на меті підвищити оперативну сумісність ВМС США із союзниками та партнерами по НАТО. Про це повідомляє Naval News.

Зазначається, що безпілотник належить до 19-ї безпілотної патрульної ескадрильї (VUP-19). Він розширить можливості, раніше дислокованих на базі в Італії американських протичовнових літаків P-8A Poseidon.

"Поповнення парку MQ-4C Triton прямо тут, у Сігонеллі, є ще однією віхою в успішному розвитку програми Triton. Ми пишаємося тим, що підтримуємо VUP-19, оскільки вони інтегруються з флотом, щоб розширити функції безпілотних авіаційних систем у нашому регіоні та за його межами", — цитують оглядачі заяву представників 6-го флоту ВМС США.

Автори матеріалу пишуть, що MQ-4C Triton є новітнім засобом морської розвідки, спостереження та рекогносцировки ВМС і доповнює можливості морського патрульного літака P-8 Poseidon. Своєю чергою ескадрилья VUP-19, що базується у Флориді, налічує понад 300 матросів і офіцерів різних авіаційних рангів і офіцерських спільнот, які обслуговують і експлуатують "Тритони" по всьому світу.

Американський літак P-8A Poseidon

"Екіпажі збирають і обробляють інформацію про спостереження, використовуючи інструменти об'єднання даних, які інтегрують дані датчиків із кількох літаків у всеосяжну мережеву картину для подальшого сприяння у створенні точного уявлення про загрозу", — пояснюють у Naval News.

Також наголошується, що військово-морська авіабаза Сігонелла забезпечує оперативну, командну і контрольну, адміністративну, логістичну та розширену матеріально-технічну підтримку сил США та інших країн НАТО. При цьому стратегічне розташування авіабази дає змогу силам США і союзників забезпечувати безпеку і стабільність у Європі.

У зв'язку з цим російські пропагандисти написали, що літаки та безпілотники НАТО, які базуються в Сігонеллі, вже кілька років ведуть спостереження за російською армією і флотом, зокрема і в Чорноморському регіоні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ розвідувальні апарати патрулювали в південній і південно-західній частині Чорного моря. Крім того, під наглядом авіації з Сігонелли перебувають російські сили, розгорнуті в Середземному морі та Сирії.

Раніше повідомлялося, що американські інженери оснастили безпілотник MQ-4C Triton датчиками і сенсорами нового покоління, які дадуть змогу їм запускати ракети і керовані бомби. Таким чином апарат може перейти з категорії розвідувального в ударний.