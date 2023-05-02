Права на ім'я Бориса Джонсона: у Нідерландах затримали водія з українським посвідченням (фото)

Чоловік їхав по центру міста Гронінген і несподівано врізався у стовп. Поліцейські під час перевірки виявили у нього права, які дійсні до кінця 3000 року.

Поліція міста Гронінген заарештувала чоловіка за п'яну їзду на автомобілі, у нього знайшли підроблене посвідчення водія, на ім'я Бориса Джонсона. Про це повідомив нідерландський мовник NOS.

Інцидент стався у центрі міста. Поліцейські були на чергуванні й раптом помітили, як автомобіль врізався у стовп. Водій відмовився пройти перевірку рівня алкоголю у крові, пише місцеве видання 112 Groningen.

Правила дорожнього руху порушив 35-річний мешканець північного міста Зюйдгорн, повідомив OOG TV.

Судячи із фотографії, яку показали поліцейські, права українського зразка видано підрозділом Державтоінспекції (ДАІ) Києво-Святошинського району Києва.

Сьомим пунктом у правах йде текст "Доброго вечора, ми з України"

Варто зазначити, що ДАІ було ліквідовано ще у листопаді 2015 року рішенням Кабінету Міністрів України. Права в Україні видають у сервісних центрах МВС.

Ім'я, фотографія, дата та місце народження збігаються із реальними даними колишнього прем'єр-міністра Великобританії. Сьомим пунктом у правах йде текст "Доброго вечора, ми з України", а дійсний документ до кінця 3000 року.

"Посвідчення водія схоже на українське, але невідомо, чи має водій, який видає себе за Джонсона, українське громадянство", — зазначили журналісти.

Кореспондент NOS Кісія Гекстер зазначила, що в туристичних магазинах України можна купити сувенірні посвідчення водія відомих людей.

"У мене є такі на ім'я (колишнього канцлера Німеччини) Ангели Меркель та (президента України) Володимира Зеленського", — додала Гекстер.

Нагадаємо, що під час великої війни з Росією в Україні зросла кількість інцидентів із п'яним водінням. Минулого року поліцейські оформили 134 525 протоколів за статтею за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Верховна Рада у березні поточного року пропонувала посилити покарання за п'яну їзду на машинах. Нардепи хочуть конфіскувати транспортні засоби та віддавати їх для потреб ЗСУ.

У березні мешканець Львова втратив автомобіль Peugeot 605 за рекордну кількість неоплачених штрафів за паркування. З квітня минулого року інспектори з паркування виписали йому 76 штрафів на 59 тисяч гривень.